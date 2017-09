Miten toimia lapsen kanssa, kun pinna meinaa pettää? — Kysyimme äidiltä ja psykologilta, vastauksissa vaihtelua

Kuva: Kai Skyttä

Kiireisessä lapsiarjessa väsymys voi painaa ja pinna voi kiristyä. Kysyimme Väestöliiton Vanhemmuus –tiimin esimieheltä, psykologi Suvi Larulta ja lappeenrantalaiselta kuusi-, neljä- ja kaksivuotiaan lapsen äidiltä Emmi Kuorttiselta esimerkein, miten seuraavissa tutuissa tilanteissa vanhemmat voisivat toimia – ja miten käytännössä toimitaan.

Jos leluja ei siivota, ne menevät jäähylle säkkiin. Emmi Kuorttinen Suvi Laru

Lapsi huutaa kaupan hyllyjen välissä kinuten jotain

Asiantuntija: Täytyy olla rauhallinen, katsoa lasta silmiin ja mieluusti kyyristytään lapsen kanssa samalla tasolle. Kerrotaan lapselle uudelleen, mitä lapsi toivoo, eli esimerkiksi ”sinä haluat karkkia”. Näin tuodaan esiin, että olet kuullut lasta. Kun kiukuttaa, on ihan okei sanoa, että ”nyt sinua kiukuttaa ja harmittaa”. Näin lapsi saa ymmärryksen omasta tunteestaan. Kuitenkaan lapsen kiukkuun ei tule lähteä mukaan. Lapsen tunnetta voi toistaa rauhassa useammankin kerran. Lapselle sanotaan rauhassa, että tänään ei osteta tuotetta. Ja voi sanoa, että voidaan lähteä myös kaupasta ja tulla joku toinen hetki paremmalla mielellä takaisin.

Äiti: Nappaan lapsen kainaloon ja vien mukana. Ensimmäisen lapsen kohdalla sitä tilannetta vielä hieman häpesi, mutta ei enää. Ihmiset tulevat joskus sanomaan, että ”ostaisit nyt tuon ja tuon”, mutta kyllä meillä ei on aika vahvasti ei.

Lapsi leikkii ruualla ja sottaa ruokapöydässä

Asiantuntija: On oltava lapsen lähellä rauhallisesti ja turvallisesti sekä kerrottava, että ei näin. Rauhassa, mutta jämäkästi, ilmeet ja eleet yhteneväisinä. Kosketetaan nätisti lasta ja katsotaan silmiin. Lapsen huomiota voi suunnata hieman muuhun, voi kertoa esimerkiksi, että linnutkin tarvitsevat ruokaa ja voi pohtia, millähän tavalla linnut syövät. Jos tilanne jatkuu, voi pitää lyhyen tauon ja jutustella asiasta, esimerkiksi että syöminen on tärkeä asia, joka täytyy tehdä, jotta jaksaa leikkiä. Kun tilanne on rauhoittunut, jatketaan jälleen syöntihommaa.

Äiti: Tämäkin on kovin tuttu päivittäinen asia. Tässäkin ensimmäisen kohdalla olin tarkempi, mutta pyydän poistumaan pöydästä, jos syöminen ei kiinnosta. Jos lapsella on nälkä, lapsi kyllä yleensä syö.

Lapsi ei siivoa leluja eikä luovu tablettitietokoneesta

Asiantuntija: Vanhempien on tärkeää miettiä, mikä on sopiva ruutuaika. Pienen lapsen kohdalla puhutaan tosi lyhyistä hetkistä. Jos näyttää siltä, että on ongelmia, vanhempina voi näyttää mallia ja koko perhe voi olla ruutuaikatauolla. Joskus voi olla perheen yhteistäkin ruutuaikaa.

Äiti: Jos leluja ei siivota, ne menevät jäähylle säkkiin joksikin aikaa. Kyllä meillä uhkailu, kiristys ja lahjonta ovat käytössä, ja välillä tulee huudettuakin. Pyydän sitä aina anteeksi. Uhkailu koskee lähinnä sellaisia etujen menettämistä, kuten ruutuaikaa. Tuntuu, että nykyään ei ohjeiden mukaan oikein mitään saisi enää tehdä, ja olisikin hauska joskus nähdä näitä asiantuntijoita hoitamassa meidän arjessa joitain tilanteita Ruutuaikaa on tunti päivittäin, ja se on passeli etenkin päiväsaikaan. Iltaisin meillä katsotaan joka ilta Simpsonien soveliaita jaksoja, ja se on sellaista perheen yhteistä tekemistä.

Lapsi metelöi julkisessa kulkuneuvossa häiriten kanssamatkustajia

Asiantuntija: Aikuisena on erittäin tärkeää pyrkiä pitämään maltti ja muistuttaa esimerkiksi, ettei saa huutaa, sillä ihmisten korviin voi koskea. Lapsen kanssa pitää jutella etukäteen siitä, että muut ihmiset täytyy huomioida liikuttaessa. Jos lapsella on hankala ja esimerkiksi kuuma olo, hän ei välttämättä pysty sanoittamaan sitä, ja se saattaa näkyä toimintana.

Äiti: Mikäli kyseessä on jokin perusleikkiminen, annan tilanteen yleensä olla, jos se ei ketään häiritse. Huutaa ja riehua ei tietenkään saa. Meillä on totuttu matkustamaan paljon esimerkiksi lentokoneella, ja siellä ruutuaikaa voi olla sitten tavallista enemmän.

Lapsi tönii tai lyö veljeä tai siskoa

Asiantuntija: Tilanteissa täytyy olla hyvin tarkka ja johdonmukainen. On kiellettävä selvästi, mutta rauhallisesti, että ketään ei saa satuttaa. Lauseet voivat olla lyhyitä ja jämäköitä, eikä tarvitse selitellä. On toimittava samalla tavoin kuin aikaisemmissakin kohdissa: rauhassa, asetutaan lapsen tasolle, ilmeet ja eleet yhteneväiset. Lopuksi tilanne selvitetään ja pyydetään anteeksi.

Äiti: Keskustelen, lopetan tilanteen ja muistutan, ettei niin saa tehdä. Meillä lapset osaavat kyllä antaa toinen toisilleen takaisinkin, mutta aina pyydetään anteeksi ja tilanteet selvitetään. Jos ei osaa käyttäytyä, joskus voi joutua jäähylle, mutta mihinkään eristykseen ketään ei laiteta, ellei itse halua mennä. Rauhoittumaan saa tulla syliinkin, ja meillä on muutenkin todella läheinen suhde lasten kanssa.