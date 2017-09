Lappeenrannan nuorisotila Krisse saa jatkaa Isossa-Kristiinassa

Kuva: Inka Nordlund

Nuorisotila Krisse on saamassa lisävuosia. Lappeenrannan kaupunki aikoo jatkaa kauppakeskus Isossa-Kristiinassa sijaitsevan nuorisotilan toimintaa ja vuokrasopimusta.

Krisse on toiminut kaksi vuotta. Sen vuokrasopimus on katkolla vuodenvaihteessa. Uuden sopimuksen suunnitellaan jatkuvan vuoden 2022 loppuun.

Kauppakeskusnuorisotilalle on tyypillistä, että nuoret piipahtavat siellä nopeasti, mutta toisaalta saattavat käydä useasti päivän aikana. Moni tulee tapaamaan kavereita ja viettämään aikaa matkalla jonnekin muualle. Kaupunki on tyytyväinen nuorisotilan kävijämäärään ja tavoittavuuteen sekä yhteistyön kehittymiseen kauppakeskuksen kanssa. Kaudella 2016—2017 kävijöitä on ollut noin 7 000.

Krisse sijaitsee kauppakeskuksen toisessa kerroksessa elokuvateatterin vieressä.