Hyvärisen veljekset Ruokolahdella haluavat nyt luovuttaa yrityksensä nuoremmille voimille, mutta ostajan löytäminen on osoittautunut vaikeaksi

Kuva: Minna Mäkinen

Toimitusjohtaja Jouko Hyvärinen kaivaa kirjoituspöydän alalaatikosta esiin pöytäkalenterin kolmen vuosikymmenen takaa. Sieltä se löytyy, ruokolahtelaisen Hiekkapuhallus ja pinnoitus Hyvärisen avajaiskahvien päivämäärä. 28.9.1987.

Neljä veljestä on paiskinut siitä lähtien töitä rinta rinnan. Mukana on ollut siskokin.

— Aina me on tehty asiat porukassa ja hyvin on mennyt, kehuu Hyvärinen.

Yhteinen yrittäminen alkoi jo vuosikymmentä aiemmin, 1977, jolloin neljä veljestä rakensi kuorimakoneen.

— Koneesta tuli hyvä, kun ite teki. Seitsemän vuotta me kuorimme koivua Kaukopäälle kahdessa vuorossa.

Töitä on tehty ruuvinkannoista puhelinmastoihin

Hiekkapuhallusfirman merkittävimpiä asiakkaita ovat paikalliset konepajat sekä isot tehtaat.

— Kaukopäästä (Stora Enso) ja rautatehtaalta (Ovako) tulee tätä nykyä vaihtelevasti töitä.

Töiden suuruusluokat vaihtelevat niin määrällisesti kuin kokonsa puolesta laidasta laitaan.

— Pienimmät työmme ovat olleet autoharrastajien ruuvinkantoja, suurimmat puhelinmastoja, säiliöitä ja työkoneita. Juuri nyt työn alla on pyöräkuormaaja, kertoo maalari Pertti Hyvärinen.

Polvet eivät enää kestä

Välillä töitä on ollut liiankin kanssa, toisinaan taas Jouko Hyvärinen on ennättänyt hyvin nakutella tietokoneella pasianssia.

— Esimerkiksi pari vuotta sitten töitä oli niin paljon kuin kerkesi tekemään. Sitten hiljeni, mutta nyt hommaa on taas, kertoo Jouko Hyvärinen.

Koko veljessarjalla on silti mielessä eläkkeelle jääminen. Urpo Hyvärinen on jo jättäytynyt pois päivittäistyöstä.

— Töitä olisi mukava tehdä, mutta meidän polvemme eivät kestä enää, sanoo Pertti Hyvärinen.

Kyselyitä on ollut, valmista ei ole tullut

Yritykselle on etsiskelty ostajaa noin vuoden päivät. Sanaa on levitetty Imatran seudun kehitysyhtiön, Tori.fi -palvelun sekä lehti-ilmoitusten avulla. Kauppoihin ei ole päästy.

— Kiinnostuneita on kyllä ollut Pohjanmaalta saakka. Pankeilla olisi lainarahaa, mutta vakuuksien pitäisi olla hyvät. Harva pistää tänä päivänä oman talonsa firman vakuudeksi, eikä ihme, sillä kuka sen tietää, mihin maailma kääntyy, Jouko Hyvärinen toteaa.

Hän arvioi, että tällä hetkellä firmoja on myynnissä liikaa, kun viimeiset suuret ikäluokat ovat eläkeiässä.

— Meidän tapauksessamme monet nuoret karkoittaa se, että tämä homma ei hoidu vain tietokonetta näpräilemällä. Me neuvoisimme kyllä alkuun. Tätä pyörittäisi ihan hyvin kolmella hengellä.

Keräilijöillä edessä mittava muutto

Jos firma käy kaupaksi, on kolmella Hyvärisen veljeksellä edessä muutto. Hallirakennuksessa on ollut myös heidän kotinsa.

— Sitten on ruvettava katselemaan asuntoa jostain päin Ruokolahtea. Muualle ei mieli tee, Pertti Hyvärinen kertoo.

Eläkepäivinä Pertti ja Kari Hyvärisellä on vihdoin tarpeeksi aikaa rakkaalle harrastukselle, metallinetsinnälle. Jouko Hyvärinen on ajatellut pysytellä edelleen tietokoneen ääressä.

— Pelaan pasianssia niin kuin tähänkin asti, Hyvärinen nauraa.