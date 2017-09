Opetusministeriö pudotti Etelä-Karjalan IB-lukiolta perittäviä valtionapuja — soviteltu vaatimus 183 000 euroa

Kuva: Hannu OJala

Opetusministeriö ei luovu Etelä-Karjalan IB-lukion valtionapujen takaisinperinnästä. Ministeriö on kuitenkin sovitellut perittävää summaa.

Imatran kaupungin saaman päätösesityksen mukaan ministeriölle olisi palautettava vuosilta 2011—2016 yhteensä 183 000 euroa.

Ministeriön aiemmissa vaateissa takaisin perittävä summa oli kymmenkertainen.

Takaisin perittävä rahamäärä on erotus, kun erikoilukion oppilaskohtaisesta vuosittaisesta valtionavusta vähennetään tavallisen lukio-opetuksen kuntakohtainen valtionapu.

Takaisinperintä koskee 15 opiskelijan valtionapua viiden vuoden ajalta Lappeenrannassa.

Imatran kaupunki on vastineessaan päätösesitykseen kiistänyt perusteet takaisinperinnälle. Perusteluna on se, että IB-lukion opetuksen järjestämisessä ei ole tapahtunut muutoksia. Muutos on tapahtunut ministeriön tulkinnassa lupaehdoissa.

Vastineessa huomautetaan myös siitä, että ministeriö ei ole pyynnöistä huolimatta pystynyt ohjeistamaan luvan hakijaa. Tämän takia takaisinperintää ei voida ulottaa vuosiin 2017—2018.

Erikoislukiot ovat toimivat tällä hetkellä väliaikaisilla järjestämisluvilla. Niiden on haettava pysyvää järjestämislupaa lukuvuodesta 2019 alkaen.

Ministeriön ja opetuksen järjestäjän välinen kiista koskee Imatran kaupungin järjestämisluvan ulottamista Lappeenrantaan. Vuonna 2003 syntyneen käytännön perusteella IB-lukion opetusta on annettu sekä Imatralla että Lappeenrannassa.

Ministeriön näkemyksen mukaan opetusta voidaan antaa vain Imatralla, koska järjestämisluvassa ei ole mainintaa Lappeenrannasta.