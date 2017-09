Jokainen taksilla tai bussilla matkustava maksaa myös artistille, taksiyrittäjä tilittää Teostolle ja Gramexille 76,44 euroa vuodessa

Kuva: All Over Press/Anu Laitila

Asiakas pyytää kuljettajaa laittamaan päälle Radio Ykkösen. Kello on kymmenen ja alkaa Muistojen Bulevardi.

Tekijänoikeuskorvaus juoksee silloinkin, kun puhelimeen ei vastata.

Kuljettajalla ei ole mitään sitä vastaan, hän kun kuuluu suuriin ikäluokkiin itsekin.

Taksiyrittäjälle musiikki on pieni kuluerä. Hän tilittää Teostolle ja Gramexille 76,44 euroa vuodessa ja kerää lisäksi valtiolle arvonlisäveroa 18,35 euroa. Voi laskea vaikka, että kun ajaa neljä kyytiä, niin on tekijänoikeuskorvaukset tienattu.

Muuan helsinkiläinen taksiyrittäjä ei uskonut, että radion pitäminen auki autossa, jossa on yksi matkustaja, olisi teoksen julkista esittämistä. Yrittäjä ei suostunut maksamaan Teostolle, joka haastoi yrittäjän käräjille.

Taksiyrittäjälle taottiin järkeä päähän kolmessa oikeusasteessa. Paras maksaa tai repiä radio autosta.

Tosin Korkeimman oikeuden tuomio ei vaikuta kiveen hakatulta. Se syntyi äänin 7—4. Neljä tuomaria ajatteli samoin kuin taksiyrittäjä. Myös korvaussummaa alennettiin Teoston vaatimasta. Tuomiosta on jo 15 vuotta.

Tekijänoikeuksista pitää maksaa takseissa, busseissa ja höyrylaivallakin

Suomessa on noin 10 000 taksia. Jos oletetaan, että niissä jokaisessa on jonkinlainen soitin ja kaikki yrittäjät maksavat, mitä Teosto ja Gramex vaativat, kertyy tekijänoikeuksista 765 000 euroa vuodessa.

Tekijänoikeuskorvauksia kertyy taksien lisäksi myös busseista ja esimerkiksi höyrylaivalta, jos kapteeni matkustajien mielialan nostattamiseksi napsauttaa soimaan Eino Grönin Illan Saimaalla (säv. Karl Severin, san. Sauvo Puhtila).

Tekijänoikeuskorvaus juoksee silloinkin, kun puhelimeen ei vastata. Puhelinjonomusiikin pienin mahdollinen tekijänoikeuskorvaus on 25,63 euroa kuukaudessa + alv. Mitä enemmän numeron alla on alanumeroita, joista ei vastata, sitä suurempi on tekijänoikeuskorvaus.

Luterilaisessa maailmassa jumalanpalvelusta on vaikea kuvitella ilman urkujen huminaa ja virrenveisuuta. On siis peruste tekijänoikeuskorvaukseen, jota Gramex kerää seurakunnilta 0,042 euroa seurakuntalaista kohti vuodessa.

Taksit, puheluruuhkat ja jumalanpalvelukset ovat esimerkkejä siitä, kuinka pienistä lähteistä tekijänoikeuskorvaukset kertyvät.

Teosto edustaa miljoonia muusikoita

Teosto ja Gramex keräsivät viime vuonna yhteensä 95 miljoonaa euroa.

Kun tekijänoikeuskorvaukset ovat koossa, jakavat järjestöt ne hyvinkin pieniin puroihin. Teosto sanoo edustavansa 30 000:ta kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa.

Vuonna 2015 Gramex maksoi korvauksia lähes 11 000 taiteilijalle ja 2 200 tuottajalle. Taiteilija-asiakkaiden keskimääräinen korvaus oli 670 euroa.

