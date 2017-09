Jaakko Hänninen polkee tasaisella Norjassa — maantiepyöräilyn MM-kisojen reitti on kuitenkin tekninen

Kuva: Kai Skyttä

Ruokolahtelaispolkija Jaakko Hänninen on valmiina perjantaina Norjan Bergenissä ajettavaan alle 23-vuotiaiden MM-kilpailuun.

Vaikka Norjassa ollaankin, niin maantiekisassa poljetaan melko tasaista 19,1 kilometrin lenkkiä, joka kierretään kymmenen kertaa. Kokonaismatkaa tulee 191 kilometriä.

— Reitti on aika tekninen. Siinä on melko tiukkoja mutkia ja yksi nousu, joka on vähän lyhyempi ja jyrkempi kuin millainen ruumiinrakenteelleni sopii. Kirimiehetkin pääsevät sen ylös, eli se ei välttämättä ratkaise kisaa, torstaina reittiin tutustunut Hänninen ennakoi.

Arvokisat arvoituksellisia

Pyöräilyssä yhden päivän kisat ja varsinkin arvokisat ovat arvoituksellisia, voi tapahtua mitä vain.

— Tuolla reitillä irtiotto voi mennä joko maaliin asti, mutta yhtä hyvin voidaan mennä massakiriin.

Alle 23-vuotiaiden kisassa toinen suomalaispolkija on kotkalainen Joni Kanerva. Kahden miehen joukkueella on vaikea tapella aivan kärkisijoista. Hänninen arvelee, että hyvänä päivänä top20-sijoitus on mahdollinen, mutta siihen tarvitaan myös tuuria.

— Pitää olla juuri siinä ratkaisevassa iskussa mukana.

Yhteislähdön ja aika-ajon Suomen mestari odottaa, että kilpailun alussa päästetään kontroloitu irtiotto, jonka jokin isompi maa ajaa sopivalla hetkellä kiinni. Sen jälkeen yrittävät iskeä ne polkijat, jotka eivät ole kaikkein kirikykyisimpiä.

— Se saattaa mennä maaliin asti. Tai se ajetaan kiinni ja mennään loppukiriin.

Uran toinen MM-reissu

Suomessa TWD-Länkeniä edustava Hänninen lensi kauden päätöskisaansa Ranskasta, jossa hän on kilpaillut AC Bisontine -amatööritallissa.

Ranskan alle 23-vuotiaiden rankingissa Hänninen on ollut 30. sijan paikkeilla. Sijoitus on hyvä siihen nähden, että hän kilpailee Ranskassa vasta ensimmäistä vuotta.

MM-reissu on hänelle uran toinen, mutta startti ensimmäinen, ellei tule viime hetken sairastumista. Kaksi vuotta sitten Yhdysvaltain Richmondissa Hänniseen iski mahatauti.

— Pääsin paikan päälle, mutta en päässyt starttaamaan.