Imatran hammashoitola saa uudet tilat Imatrankoskelle — Koskenlinkin toimistorakennuksen muutostöihin käytetään noin miljoona euroa

Imatran hammashoitolan muutto Imatrankoskelle on varmistunut ja toteutuu suunnitellussa aikataulussa. Hammashoitoala muuttaa Mansikkalan hyvinvointiasemalta Koskenlinkin toimistorakennukseen McDonald’sia vastapäätä.

Tiloissa vaaditaan tätä ennen kuitenkin mittavia muutostöitä.

Remontti voi alkaa, sillä kustannuksille asetettu kipuraja ei ylittynyt äskettäin päättyneessä urakkakilpailussa. Kustannusarvio on noin miljoona euroa.

— Hanke etenee suunnitelmien mukaan, vahvistaa Imatran YH-rakennuttajan toimitusjohtaja Lassi Nurmi.

Valmista ensi keväänä

Rakennuksen omistaa Imatran kaupunkikonserni. Koskenlinkki rakennettiin aikoinaan Tieto-konsernin toimitilaksi. Tieto jätti Imatran jo useita vuosia sitten.

Hammashoitolalle vuokrataan toisesta kerroksesta reilun 700 neliön tilat.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote maksaa muutostyöt vuokrassaan, joka on vajaat 16 000 euroa kuukaudessa.

Uusien tilojen pitäisi olla käytössä maaliskuussa 2018.

Lassi Nurmi: Turvallinen investointi

Moni vastaava investointi on siirtynyt sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännön perusteella vuokrasopimuksiin vaaditun irtisanomispykälän takia.

Tässäkin tapauksessa Eksotella on oikeus purkaa uuden hammashoitolan vuokrasopimus 2019 aikana.

Lassi Nurmi ei ole kuitenkaan huolissaan.

— Tietynlainen vuokrasopimuksen exit-pykälä on olemassa, mutta tarkoitus on, että tilat tehdään pitkäaikaista käyttöä varten. Imatra tarvitsee tulevaisuudessakin hammashoitopalvelut. Tämä on selkeä ja turvallinen investointiratkaisu meille, vaikka euroja siihen meneekin, Nurmi sanoo.