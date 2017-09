Kuva: Jasmin Ojalainen

Imatralaisen Hannu Kekäläisen työmatka saa jatkossa paremman vauhdin. Kekäläinen huusi itselleen uuden polkupyörän poliisin huutokaupassa Mansikkalassa, joka käynnistyi torstaina kymmeneltä.

— Työmatka tehtaalle on 13 kilometriä ja kuljen sen suunnilleen päivittäin polkupyörällä, perustelee Kekäläinen ostostaan.

Muita tarpeita Kekäläisellä ei ole. Hän aikoo kuitenkin jäädä paikalle seuraamaan huutokaupan jatkoa.

Pyörän hinta satasen luokkaa

Kekäläinen ei ole aikomuksineen yksin, sillä huutokauppa on saanut imatralaiset liikkeelle. Virastotalon ja Mansikkapaikan väliselle aukiolle on kerääntynyt satakunta kiinnostunutta ostajaa. Pääosin väkijoukko koostuu miehistä, mutta myös naisia on ehtinyt mukaan.

Ensimmäisen kymmenen minuutin aikana kauppansa on tehnyt jo kymmenkunta polkupyörää ja tahti jatkuu vakuuttavana. Oman Meridansa Kekäläinen nappasi satasella, mikä vaikuttaa olevan keskimääräinen hinta ostetuissa pyörissä.