Avustusta saanutta yksityistietä ei saa sulkea puomilla ainakaan vuoteen — Marjastaja törmää yllättäviin puomeihin Taipalsaaren Kyläniemessä

Kuva: Kaisa Juntunen

Sienestäjä ja marjastaja törmää metsässä yhä useammin puomin tai kettingin sulkemaan tiehen. Autolla ei enää pääsekään parhaille apajille.

Esteet tietysti suututtavat, mutta joissain tapauksissa yksityistien sulkeminen on sallittua. Kunnan tai valtion avustusta saneet tiet on kuitenkin pidettävä kaikille avoimina joko vuoden tai kymmenen vuoden ajan.

Lappeenrannan alueella on noin 420 tiekunnallista yksityistietä, yhteensä 1 200 kilometriä. Lisäksi on satoja kilometrejä sopimusteitä, maanomistajien omassa käytössä olevia teitä sekä toimitusteitä, joille ei ole perustettu tiekuntaa.

Lappeenrannassa avustusta haetaan vuosittain 250—270 tielle. Viime vuonna avustusta haki 253 ja sai 250 tietä. Tänä vuonna kaikki 250 hakemusta hyväksyttiin. Avustettavien teiden varrella asuu vakituisesti yli 2 000 ihmistä.

Jos kunta on myöntänyt yksityistielle kunnossapitoavustusta, liikennettä ei saa kieltää tuen saantivuoden aikana.

Jos valtio tai kunta on tukenut yksityistien perusparannusta, ulkopuolisten liikennöinti on sallittava kymmenen vuoden ajan viimeisen avustuserän nostamisesta. Ainoastaan tilanteissa, joissa ulkopuolisten liikennöinti aiheuttaa huomattavaa haittaa, se voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa kunnan suostumuksella.

Puomiin tarvitaan kaupungin lupa

Kaupungin yksityistieavustuksen ehtona on, että tiellä on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous. Lisäksi yksityistieavustusta voi saada tie, jota käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen tai, jos tien varrella on esimerkiksi koulu.

Pelkästään vapaa-ajan asutusta palveleva tai maa- ja metsätalouskäytössä oleva tie ei saa yksityistieavustusta.

Vuosittain Lappeenrannan kaupungilta pyydetään vain muutamia suostumuksia yksityisteille asennettaville pysyville liikennemerkeille. Nämä koskevat lähinnä nopeusrajoitus-, väistämisvelvollisuus- tai painorajoitusmerkkejä. Vuonna 2015 annettiin lupa yhdelle puomille.

— Tietooni ei ole tullut, että avustusta saavien teiden käyttöä olisi rajoitettu tai kielletty luvattomilla liikennemerkeillä tai puomeilla, Lappeenrannan kaupungin mittausinsinööri Mervi Tilli kertoo.

Pysyvästä liikennemerkistä tai puomin asettamisesta päätetään tiekunnan kokouksessa. Ilman tiekuntaa merkkiin tai puomiin tarvitaan kaikkien tienkäyttäjien suostumus.

— Pelkästään omalla maalla sijaitsevan tien, johon kenelläkään ulkopuolisella ei ole tieoikeutta, voi sulkea ilman kunnan suostumusta.

Ongelmana on se, että harva metsässä liikkuja tietää, onko tie saanut avustuksia vai ei eli onko tien sulkeva puomi laillinen.

— Kunnalta voi tarvittaessa tiedustella, onko tie saanut avustusta, Tilli opastaa.

