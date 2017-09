Lintujen syysmuutto jo pitkällä Etelä-Karjalassa, valkoposkihanhien lähtö vähän myöhässä

Kuva: kai skyttä

Valkoposkihanhien syysmuutto on tänä syksynä myöhemmin kuin tavallisesti, kertoo Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen alue- ja laskentavastaava Jari Kontiokorpi.

Myöhäisempi muutto johtuu Kontiokorven mukaan siitä, että myös pesintä oli viikon myöhässä.

— Muutto alkoi nyt vasta. Katselen tässä juuri hanhia ja näen kaksi parvea, kuvaili Parikkalassa ollut Kontiokorpi puhelimitse keskiviikkona aamupäivällä.

— Viime sunnuntaina oli kova sepelhanhien muutto. Sen yhteydessä ei mennyt valkoposkihanhia juuri ollenkaan.

Kaikkiaan lintujen syysmuutto on edennyt Etelä-Karjalassa melko pitkälle.

— Kurjista on osa mennyt ja osa menemättä, kun sateet ovat pidätelleet niitä. Nyt on hyvä pihlajanmarjavuosi, ja rastaita liikehtii paljon. Peippoja on muuttanut mukavasti.

Etelä-Karjalassa nähtävää riittää, sillä maakunta on useille lintulajeille kauttakulkualue. Syysmuutto saa innokkaat lintubongarit esimerkiksi Joutsenon Konnunsuolle.

— Muuttoa näkee siellä sun täällä. Lappeenrannassa hyviä seuraamispaikkoja ovat esimerkiksi linnoitus ja Luukkaansalmen silta. Joutsenossa Hinkanlahti on hyvä, ja Imatralla Immalanjärvi.