Kuva: Ari Nakari

Mielensäpahoittaja on vanha jäärä, joka ei katso maailman muuttumista hyvällä silmällä. Näyttelijä Pekka Rädyllä sen sijaan on nauru herkässä ja supliikki hallussa. Hänenkin on silti helppo samaistua Mielensäpahoittajaan.

Esimerkiksi tietotekniikka on asia, jonka kanssa Räty itse usein turhautuu ja tuntee avuttomuutta.

— Atk saa minut tuntemaan itseni tyhmäksi ja yksinkertaiseksi. Osaan käydä verkkopankissa maksamassa laskut, mutta mielellään jättäisin atk-hommat siihen. Millään en pysy kehityksessä mukana.

Räty valmistautuu parhaillaan Mielensäpahoittajan rooliin Imatran teatterissa. Näytelmän ensi-ilta on tulevana lauantaina.

Rakentaessaan roolia näyttelijä on ajatellut paljon omia edesmenneitä vanhempiaan, jotka kasvattivat kuusi lasta pienellä tilalla Pohjois-Karjalan Enossa.

— Sieltä lapsuuden maisemista ammennan mielikuvat tähän rooliin.

Kun Mielensäpahoittajan sairas vaimo jättää viimeistä kertaa kodin joutuessaan sairaalaan, Räty tietää, miltä miehestä tuntuu.

Aikuinen poika oli tukena, kun hänen oma syöpäsairas äitinsä jätti jäähyväiset kotitalolle lähtiessään saattohoitoon. Ennen autoon istumista äiti katsoi pitkään pihapiiriä kuin tallentaakseen kaiken mieleensä.

— Sitä hetkeä ei voi sanoin kuvata. Sitä, miten paljon sisältyy katseeseen, kun ihminen hyvästelee koko elämäntyönsä ja lähtee viimeiselle sairaalareissulle.

Tämän hetken Räty siirtää näyttämölle Mielensäpahoittajassa.

Mielensäpahoittaja arvostaa kovaa työntekoa, ja niin tehtiin myös Pekka Rädyn kotona. Pientilallisten elämä oli niukkaa, mutta henkisesti kaikkea muuta kuin köyhää. Etenkin perheen äiti arvosti kulttuuria, kirjoitti runoja ja luki kirjoja.

Pekka aloitti näyttelemisen jo teinipoikana, kun hänet houkuteltiin kansalaisopiston näytelmäpiiriin. Vuonna 1973 hän pääsi opiskelemaan Tampereen yliopiston näyttelijälinjalle.

Valtakunnan julkkikseksi Räty nousi paria vuotta myöhemmin, kun nuori teatteriopiskelija näytteli Impan roolin suuren yleisön rakastamassa televisioelokuvassa Simpauttaja.

Pohjois-Karjalaan sijoittuva Simpauttaja-elokuva on Rädylle monella tavoin merkittävä ja rakas edelleen.

— Sain näytellä omalla murteellani. Elokuvassa oli mukana myös oma äitini, joka näytteli Pirtamon vanhaa emäntää.

Mielensäpahoittajan roolissa Pekka Räty tänä syksynä myös juhlii. On kulunut 40 vuotta siitä, kun hän valmistui näyttelijäksi Tampereen yliopistosta.

Vuosikymmenien aikana työ on vienyt häntä eri puolille Suomea Pohjanmaalta itärajalle. Koko ajan tärkeämmäksi on kuitenkin muuttunut lapsuudenkoti Enossa, jonka Räty lunasti sisaruksiltaan reilu 20 vuotta sitten. Enosta hän on hankkinut myös 200-paikkaisen kesäteatterin, jonne tuottaa kesäisin näytelmiä.

— Kotiseutu on minulle taiteen ammentamisen lähde. En ihmettele yhtään, että ihmiset viime metreillään kaipaavat lapsuusmaisemiin. Äidillenikin haimme siunausmullat hänen synnyinseuduiltaan Laatokan Karjalasta.