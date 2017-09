”Juoksijan näköinen varsa. Luonteessa sopivasti säpäkkyyttä” – Katso videolta, miltä näyttää Raviliigan SaiPa-varsa

Kuva: Satu Pitkänen

Royal Date on SaiPan nimikkohevonen Raviliigassa. Asia varmistui perjantaina, kun SaiPan hevostiimi huusi tamman Ypäjän varsahuutokaupassa 9 000 eurolla.

Varsan valmennuksessa mukana oleva ravivalmentaja Matti Nisonen kuvaili tammaa Hippoksen verkkosivuilla seuraavasti.

— Silmää miellyttävä yksilö. Juoksijan näköinen varsa. Luonteessa sopivasti säpäkkyyttä.

Raviliigassa on mukana 12 jääkiekon Liiga-joukkuetta ja 11 ravirataa. Ravivalmentajat huusivat perjantaina joukkueilleen ravihevoset 3,5 vuoden mittaiseen projektiin.

Kunkin hevosen omistus on jaettu tuhanteen osuuteen, yhden osuuden hinta on 100 euroa eikä osakkaille tule muita kuluja. Raviliigan voittaa se joukkue, jonka omistaman hevosen voittosumma vuoden 2020 lopussa on suurin.

Hevonen myydään vuoden 2020 lopussa. Puolet myyntihinnasta ja voittorahoista palautetaan osakkaille, loppuosa menee hyväntekeväisyyteen.

6. t Royal Date from Summit Media Oy on Vimeo.