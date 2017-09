Lappeenranta vuokraa autojaan, jotteivat ne seisosi tyhjänpanttina parkkipaikalla

Kuva: Kai Skyttä

Vuoden 2008 farmarimallinen Ford Mondeo poiki omistajalleen viime heinäkuussa 730 euron vuokraustulot autojen vertaisvuokrauspalvelu Shareit Blox Carissa.

Vuokrattavana on autoja museoautoista ihan tavallisten kotteroiden kautta avomallisiin urheiluautoihin. Paul Nyberg

Lappeenrannan kaupunki ei ole asettanut euromääräisiä tulostavoitteita, kun se ensimmäisenä kaupunkina Suomessa lähti autoillaan mukaan vertaisvuokrauspalveluun. Kaupungin tarkoituksena on panna olemassa oleva omaisuus hyötykäyttöön.

Kuka tahansa voi vuokrata kahta Lappeenrannan kaupungin omistamaa henkilöautoa, yhtä pakettiautoa tai peräkärryä silloin, kun kaupunki ei niitä itse tarvi. Ne ovat vuokrattavissa keskiviikosta 20. syyskuuta lähtien.

Museoautoista urheiluautoihin

Ajoneuvojen vertaisvuokraus Shareit Blox car toimii samalla periaatteella kuin majoituksia ympäri maailmaa vuokraava Airbnb.

Autoa tarvitseva rekisteröityy netissä palveluun verkkopankkitunnuksilla, etsii sieltä itselleen sopivan auton ja tarkastaa kalenterista, onko se vuokrattavissa juuri sinä ajankohtana, kun autoa tarvitsee. Jos päivämäärät natsaavat, vuokraaja lähettää varauspyynnön, jolloin autonsa vuokralle antanut saa siitä viestin.

Vuokrauspalvelu tarkastaa vuokraajan luottotiedot, ja hänen ajokorttinsa pitää olla vähintään kahden vuoden ikäinen. Vuokraksi annettavalta autolta edellytetään, että se on rekisteröity, katsastettu ja tiekunnossa.

— Vuokrattavana on autoja museoautoista ihan tavallisten kotteroiden kautta avomallisiin urheiluautoihin, Shareit Blox Carin toimitusjohtaja Paul Nyberg kertoo.

70 prosenttia omistajalle, 30 prosenttia palvelulle

Shareit Blox Carilla ei ole aikaisemmin ollut Lappeenrannassa vuokrattavia autoja, ja se toivookin kaupungin esimerkin innostavan myös muita eteläkarjalaisia antamaan autoaan vuokralle.

— Palvelu toimii sitä paremmin, mitä enemmän autoja on vuokrattavana. Tällä hetkellä voi sanoa, että kaikista 3 500 palvelussamme olevista autoista noin kolmannes on aina varattavissa.

Vuokrauspalvelun nettisivuilla oleva hinta on se, jonka vuokraaja siitä bensiinin lisäksi maksaa. Käyttäjäksi liittyminen on ilmaista, eikä kuukausi- tai vuosimaksuja ole.

Auton omistaja määrittelee vuokran suuruuden, josta hän saa 70 prosenttia ja palvelu 30 prosenttia. Auton omistajalle voi tulla lisämaksuja auton vakuutuksesta, jos omassa liikennevakuutuksessa ei ole lisäturvaa auton jakamisesta.

— Auton omistajia kiinnostaa eniten se, etteivät he menetä bonuksiaan, jos auto on vuokra-ajalla onnettomuudessa. Meillä on sopimus If-vakuutusyhtiön kanssa, ja jos vakuutus on muissa yhtiöissä, vakuutuksesta menee viisi euroa vuokrausvuorokaudelta.

Autojen vertaisvuokrauspalvelu vähentää Paul Nybergin mukaan ihmiste tarvetta omistaa autoa tai ainakin kakkosautoa.

— Autoaan vuokraavalle se tietää varteenotettavaa taloudellista hyötyä. Autoaan aktiivisesti vuokraava pystyy kattamaan muutamassa kuukaudessa esimerkiksi auton huollot ja vakuutusmaksut, Nyberg sanoo.

Vilkkainta vuokraus on Nybergin mukaan kesällä.

— Keskimääräinen vuokrausaika on 1,5 vuorokautta, mutta kesällä se voi olla viikonkin.

Noin neljännes suomalaisista ei tutkimusten mukaan antaisi autoaan vuokralle. Eniten vuokraamisintoon on Liikenteen turvallisviraston mukaan vaikuttanut se, ettei aikaisemmin ole ollut vakuutusta, joka kattaisi omistajan suhteettoman suuren riskin.