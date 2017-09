Lappeenrannan vanhat elokuvateatterit houkuttavat monia – Taiteilijaryhmällä uusia ideoita tilojen käyttämiseksi

Kuva: Inka Nordlund

Lappeenrannan vanhat elokuvateatterit kiinnostavat uusia käyttäjiä. Toimitusjohtaja Petri Krohns kiinteistöt omistavasta Etelä-Karjalan Osuuspankista sanoo, että elokuvateatterien vuokraamisesta kiinnostuneita on ollut useita.

— Useampikin on vakavasti otettavia. Oikeastaan kaikki, ketkä ovat lähestyneet ja kysyneet, ovat vakavasti otettavia. Osa on kyselyasteella, mutta on katsojiakin ollut. Useimmat ovat jääneet pohtimaan tilojen mahdollista käyttöä, että soveltuisivatko ne heidän tarkoituksiinsa.

Krohns sanoo, että Osuuspankin näkökulmasta ei ole väliä, minkälaista toimintaa teattereihin tulisi.

— Kunhan sovelias vuokralainen löytyy, ei sen ole niin väliä. Sen kummemmin emme avaa, minkälaista käyttöä tiloille on suunniteltu.

Krohns muistuttaa, että kiinteistöjen suojelun eteneminen on ratkaisevassa asemassa vuokrauksen suhteen. Osuuspankilla on esisopimus kiinteistöistä rakennusyhtiö Jatkeen kanssa.

— Siinä kohtaa, kun kaupat syntyvät, emme pysty lupaamaan, miten kauan vuokrasuhde jatkuu. Mutta ilman muuta olemme tiloja vuokraamassa.

Kaupunki laatii parhaillaan kaavaluonnoksia koko Pormestarin korttelista. Luonnosten odotetaan valmistuvan lokakuussa. Elokuvateattereiden suojelusta päätetään kaavassa.



Kilta-ilta käsittelee teattereiden tulevaisuutta

Etelä-Saimaan useista lähteistä saamien tietojen mukaan erityisen kiinnostunut tilojen vuokraamisesta olisi taiteilijaryhmittymä, jonka tarkoituksena olisi järjestää monipuolista kulttuuritoimintaa.

Elokuvateattereiden tulevaisuutta käsitellään laajemmin Lappeenrannan Killan perinteisessä Kilta-illassa torstaina.

— Johtoajatus on se, että ei keskityttäisi menneeseen, vaan ensisijaisesti tarkoitus olisi katsoa elokuvateatterikiinteistöjen tulevaisuuteen. Toki tilannekertaus ja mahdollisesti kaava-asiaa käydään läpi, Killan hallituksen jäsen Mikko Europaeus kertoo.

Europaeus sanoo, että tilaisuudessa käsitellään teatterien uusiokäytön mahdollisuuksia ja kaupungin näkemyksiä. Paikalle on tulossa myös edustus ryhmittymältä, joka on suunnitellut tiloihin uudenlaista kulttuuritoimintaa. Ryhmän edustajana paikalla on Aapo Stavén.

Lappeenrannan Killan Kilta-ilta järjestetään ravintola Kolmessa Lyhdyssä torstaina 21. syyskuuta kello 18. Tilaisuus on avoin kaikille.