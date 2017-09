Kisapuisto saa kannatusta, monitoimijäähallin selvittely voi alkaa

Kuva: Mika Strandén

Kisapuisto vaikuttaa vahvalta uuden jäähallin paikalta, jos ja kun Lappeenrannan kaupunki aloittaa monitoimijäähallin eri vaihtoehtojen selvittelyn. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.) sanoo Kisapuiston eli jääurheilun nykyisen pyhätön olevan etulyöntiasemassa, kun paikkaa mietitään.

— Jos suunnitellussa aikataulussa halutaan edetä, muut ratkaisut olisivat aikamoista hakemista, sanoo Kakkola.

Hallituksen kolmas varapuheenjohtaja Tapio Arola (kesk.) ilmoittautuu suoraan Kisapuiston kannattajaksi.

— Mutta asukkaiden kokemia häiriöitä pitää vähentää, eli junaradan alitus Harapaisen suuntaan on tehtävä.

Radan alitusta vaatii myös Kakkola.

Kuva: Mika Strandén

Toinen varapuheenjohtaja Jani Mäkelä (ps) luettelee Kisapuistoa puoltavia tekijöitä.

— Siellä on parkkipaikat, infrastruktuuri, työntekijät. Kisapuisto-vaihtoehtoa on vaikea ohittaa, mutta muutkin on syytä selvittää, ettei tulisi jälkipuheita.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan esityksen. Sen mukaan päätös uuden jäähallin toiminnoista ja paikasta sekä yleisurheilun ja palloilulajien tiloista tehdään vuoden kuluttua. Nykyistä jäähallia ei korjata.

Monitoimijäähallin pitäisi olla valmis viimeistään vuonna 2021. Asia menee vielä valtuuston päätettäväksi.

Kuva: Mika Strandén

Ulkopuoliset maksajat vähissä

Yleisurheilulle ja palloilulajeille on esitettävä aito, olosuhteita parantava ratkaisu jäähallin lisäksi. Tätä korostaa ensimmäinen varapuheenjohtaja Jyri Hänninen (kok.).

— Tässä valmistelussa on aika paljon pelissä. On tärkeää, että päätetään samalla kokonaisuudesta, oli päätös sitten juu tai ei.

Hänninen arvioi, että jos monitoimijäähalliin halutaan ulkopuolisia vuokralaisia, esimerkiksi liiketoimintaa, täytyy hallin olla keskustassa.

— Mutta käsittääkseni niitä ulkopuolisia maksajia ei ihan jonossa ole.

Kuva: Niina Villman

Hännisen mielestä on ilman muuta selvitettävä monitoimihallin kaksikerrosvaihtoehto erillisen yleisurheilu-palloiluhallin lisäksi.

Risto Kakkola epäilee vahvasti kaksikerrosratkaisua jo nyt.

— Se ei ole toimiva.

Puheenjohtajien käsityksen mukaan Suomessa ei ole esimerkkiä toimivasta kaksikerrosratkaisusta.

— Mutta tässä kokonaisselvityksessä on joka tapauksessa huomioitava myös muut lajit kuin jääurheilu. Nekin tarvitsevat kunnon harjoittelupaikat, sanoo Arola.

Kuva: Inka Nordlund

”Täytyy olla tolkku mukana”

Rahoitus jää Jani Mäkelän mukaan joka tapauksessa veronmaksajille.

— Rahallisesti tämä on merkittävä panostus entisen investointibudjetin päälle. Sen takia on syytä miettiä varhaisessa vaiheessa, mistä siihen rahat. Ulkopuolisia maksajia tuskin paljon löytyy.

Risto Kakkola korostaa uuden hallin monikäyttöisyyttä jääurheilun lisäksi konsertteihin ja kokouksiin. Vaikka urheilupaikkaselvitys tehdään hyvin laajana, on eri asia, mihin lopulta päädytään.

— Täytyy olla tolkku mukana. Ei kaupungin rahapussi ole pohjaton. Ei meillä ole mihinkään röhkimiseen varaa.

Kaupunki oli varautunut jäähalli-investointiin kymmenen vuoden kuluessa, mutta nyt investointi aikaistuu ja mahdollisesti laajenee.