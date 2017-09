Imatralaislähtöisen Tommi Raution kolmannen pitkän dokumentin taustana on vähän tunnettu Keljan taistelu

Kuva: Samuli Longi

Kengännauhabudjetilla kuvattu He jäivät -dokumentti on kaikkea muuta kuin tyypillinen sotaelokuva: unenomainen, poeettinen ja lineaarista kerrontaa kaihtava. Puhtaasta dokumentistakaan ei ole kyse, vaan osuvampi genremääritelmä voisi olla esimerkiksi dokufantasia.

Imatralta kotoisin olevan dokumentaristin Tommi Raution tulevan elokuvan taustana on Keljan taistelu, joka käytiin 25.—27. joulukuuta 1939 osana Talvisotaa.

— Elokuva kertoo kahden ihmisen fiktiivisen rakkaustarinan sodan syövereissä naisen mielikuvien ja muistojen kautta. Dokumentaarinen osa seuraa kahta talvisodan veteraanin lastenlasta, jotka etsivät vastauksia Keljassa taistelleiden isoisiensä kohtaloon, Rautio taustoittaa.

Hän kertoo yllättyneensä siitä, kuinka huonosti Keljan taistelu tunnetaan. On kuin sotahistorioitsijat olisivat unohtaneet sen.

— Puhutaan kuitenkin Suomen puolustuksen kannalta ratkaisutaistelusta, sillä jos neuvostoliittolaiset olisivat katkaisseet Suvannon ja Laatokan välisen noin kahdeksan kilometrin kannaksen, olisi koko Suomen puolustus horjunut vakavasti.

Dialogia vähän, äänitehosteita enemmän

Kaksi vuotta sitten startannut tuotanto on edennyt leikkausvaiheeseen. Ohjaamisen lisäksi Rautio on toiminut kuvaajana, tuottajana ja jälkituotannon aikana myös leikkaajana. Ydintyöryhmä on tiivis, vain Rautio ja kaksi näyttelijää.

Vielä pitäisi tosin löytää pätevä äänikäsittelijä, ja rahat tämän palkkaamiseen.

— Dialogia elokuvassa on melko vähän, mutta äänitehosteiden etsimisessä on hirmuinen työ. Äänimaailma ei ole yksi yhteen kuvan kanssa, vaan siinä mennään mielen sisälle ja sota tulee äänikakofoniana kauniin kuvan päälle.

Aikataulu on tiukka, sillä ensi-illan pitäisi olla jo 29. marraskuuta, Raution 40-vuotispäivänä. Elokuvan esittämisestä on jo käyty keskusteluja Joensuussa toimivan Savon Kinot -elokuvateatteriketjun kanssa.

— Tietysti olisi mahtavaa, jos elokuva saataisiin nähtäväksi myös Imatralle. Neuvottelut elokuvateatterien kanssa ovat käynnissä, Rautio sanoo.

Risto Jarvan hovikuvaaja innoitti uralle

Tommi Rautio pitää Imatraa edelleen toisena kotikaupunkinaan, vaikka ei ole asunut kaupungissa liki pariinkymmeneen vuoteen. Joensuussa asuva Rautio on aiemmin ohjannut kaksi pitkää dokumenttia: Oothan vielä ja Kaksi laulua elämästä.

— Oothan vielä kertoo hotelliravintola Wanhan Jokelan suojelutaistelusta. Kaksi laulua elämästä on puolestaan seurantadokkari Joensuun Mieslaulajista. Näiden dokumenttien lisäksi olen ohjannut musiikkivideoita.

Ensimmäisen kosketuksensa elokuva-alaan Rautio kertoo saaneensa opiskellessaan Jaakkiman kristillisessä opistossa 1990-luvun lopussa kuva- ja ääniviestintää sekä visuaalista viestintää.

— Siellä yksi opettajistani oli Risto Jarvan entinen apukuvaaja Erkki Peltomaa. Jarvasta tuli myös yksi omista esikuvistani, jonka tarkkasilmäinen voi ehkä huomata tässäkin elokuvassa.

He jäivät -elokuvaa on kuvattu Lempäälässä, Vesilahdella, Kontiolahdella, Joensuussa, Sakkolassa ja Käkisalmessa.