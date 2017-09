Ilpo Heltimoinen patistaa Lappeenrantaa mukaan kielikokeiluun, jossa ruotsin sijaan opiskellaan jotain muuta kieltä

Kuva: Mikko Hannula

Kielikokeilu on nytkähtänyt askeleen eteenpäin. Hallitus päätti tiistaina esittää eduskunnalle alueellista kokeilua, johon osallistuvien lasten ei tarvitsisi opiskella toista kotimaista kieltä peruskoulussa.

Kokeiluun osallistuvan suomenkielisen lapsen pitää aloittaa jonkun muun kielen kuin ruotsin kielen opiskelu viidennellä tai kuudennella luokalla A2-kielenä.

Oppilas on aloittanut ensimmäisen vieraan kielen, useimmiten englannin, opiskellun jo aiemmin. Kokeilussa mukana olevien ei tarvitse opiskella ruotsia myöskään lukiossa tai ammattiopinnoissa.

Tavoitteena on lisätä kielten opiskelua ja tarjontaa.



Kokeiluun valitaan enintään 2 200 oppilasta, ja se alkaa ensi vuoden elokuussa. Opetushallitus vastaa kokeilun toteuttamisesta, siihen pääsevät kunnat valitaan myöhemmin.

— Toivottavasti Lappeenranta pääsee ja hakeutuu kokeiluun, perussuomalaisten lappeenrantalainen valtuutettu Ilpo Heltimoinen sanoo.

Heltimoinen teki edellisellä valtuustokaudella aloitteen, jossa hän ehdotti ruotsin korvaamista jollakin muulla vieraalla kielellä peruskoulussa. Aloitteessa suositettiin, että Lappeenranta anoisi opetus- ja kulttuuriministeriöltä luvat kokeiluun, jossa toisen kotimaisen kielen sijaan voisi opiskella esimerkiksi saksaa, ranskaa, espanjaa tai venäjää.

Kaupunginhallitus päätti tämän vuoden maaliskuussa, että kaupunki harkitsee alueelliseen kielikokeiluun hakemista vasta sitten, kun kielikokeilua koskeva laki on säädetty ja kokeilun ehdot määrätty.

— Nyt on aika harkita, Heltimoinen sanoo.

Hän ei aio tehdä asiasta uutta aloitetta, vaan sanoo olevansa yhteydessä virkamiehiin, jotta Lappeenranta hakisi kokeiluun.

— Ruotsi ei täällä Itä-Suomessa ole potentiaalinen kieli verrattuna esimerkiksi venäjään.



Lappeenrannassa kaikki oppilaat lukevat ensimmäisenä vieraana kielenä englantia. Imatralla ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi tarjotaan englannin lisäksi saksaa tai ranskaa, mutta saksan tai ranskan ryhmiä ei ole viime vuosina syntynyt.

Lappeenrannassa A2-kielen opiskelun aloittaa 40 prosenttia oppilaista. Venäjä on suosituin toinen vieras kieli, mutta sen suosio on laskenut 2010-luvun alusta, jolloin 71 prosenttia valitsi venäjän. Saksa on toiseksi suosituin ja ranska kolmanneksi suosituin. Kesämäen ja Kimpisen koulussa voi myös lukea espanjaa toisena vieraana kielenä.



Opetus- ja kulttuuriministeriön ensi vuoden talousarviossa kielikokeilu mainitaan yhdessä peruskoulujen digioppimisen sekä taiteen perusopetuksen saavutettavuuden edistämisen kanssa. Näihin hankkeisiin on varattu kärkihankerahoitusta yhteensä 24 miljoonaa euroa ensi vuonna.