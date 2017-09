Kuva: Mika Strandén

Viisi yöasuvihjettä kotiompelijaa varten. Kiinnostus nypläystä kohtaan herätetty Parikkalassa. Osaatko kasvattaa lapsesi oikein? Näin kysytään Etelä-Saimaan Naisten Saimaa -sivulla toukokuussa 1967.

Yhteiskunnan päättäjäpaikat oli varattu miehille.

Sinänsä harmittomat jutut vihjaavat kuvin ja sanoin, mistä naisen tulee kiinnostua: pukeutumisesta, pitsin nypläämisestä ja lasten kasvattamisesta. Näin rakennetaan eroa sukupuolten välille ja luoodaan mielikuvia sukupuoleen liitettävistä ominaisuuksista.

Kutkuttavia ajankuvia

Etelä-Saimaan arkistosta löytyy kutkuttavia ajankuvia siitä, miten sukupuolta on käsitelty suomalaisessa lehtitekstissä kuluneina vuosikymmeninä. 1950—1970 -luvun lehtiä selatessa rajanveto on ilmeistä: naiset ovat kokonaan poissa tai he ovat missejä, äitejä tai mainoksen kohteita. Miehet ovat poliitikkoja ja päättäjiä.

Esimerkiksi ”Lakkoajan tapahtumia kuvina” vuodelta 1967 kertoo Lappeenrannan korkeakouluhankkeesta. Kuvakooste esittelee mittavan kavalkaadin miehiä puvuissaan tekemässä erinäisiä asioita.

Naisten puuttuminen kuvista ei osoita, että naisia olisi haluttu nähdä vain kotirouvina. Se osoittaa, että median käyttämien lähteiden joukossa ei tuohon aikaan yksinkertaisesti ollut naisia. Yhteiskunnan päättäjäpaikat oli varattu miehille.

Kohti neutraalia

Aamulehti linjasi viikonloppuna, että se pyrkii lehtiteksteissään kohti neutraalia kielenkäyttöä. Lehti aikoo ottaa käyttöön sukupuolineutraalit tittelit niin, että esimerkiksi eduskunnan puhemiehestä käytetään vastaisuudessa termiä puheenjohtaja.

Se, miten sukupuolta käsitellään mediateksteissä, heijastelee sitä, miten sukupuoleen suhtaudutaan laajemmin yhteiskunnassa. Siksi siitä on tärkeää keskustella.

Ei uusi asia

Sukupuolta koskeva yhteiskunnallinen keskustelu ei ole kuitenkaan uusi asia. Ensimmäinen kritiikki sanomalehtien naiskuvastoa kohtaan heräsi Suomessa jo 1960-luvulla. Median antamat roolimallit koettiin kapeiksi: naisia oli paljon työelämässä, mutta silti heitä näkyi lehdissä lähinnä kotirouvina. Kuilu todellisuuden ja sanomalehtien naiskuvan välillä koettiin valtavaksi.

Keskustelu sukupuolten välisestä tasa-arvosta tulee osaksi julkista keskustelua edelleen tasaisin väliajoin. Se kertoo, että tasa-arvo ei ole valmis. Esimerkiksi Lappeenrannassa on vastikään keskusteltu Kimpisen koulun tasa-arvotyöstä ja oppilaiden käytössä olevista unisex-vessoista.

Sukupuoli ohjaa

Ihmisen sukupuoli ohjaa isoa osaa hänen elämästään. Sen tiedetään vaikuttavan esimerkiksi miesten ja naisern koulutus- ja alavalintoihin.

Mediassa moni naispoliitikko joutuu vastailemaan henkilökohtaisiin, esimerkiksi raskautta tai hoitovapaata, koskeviin kysymyksiin, kun taas miespoliitikko saa vastailla pelkästään asiakysymyksiin.

Islantilainen Vigdis Finnbogadottir valittiin maailman ensimmäiseksi kansanvaaleilla valituksi naispresidentiksi vuonna 1980. Etelä-Saimaa kertoi jutussaan, kuinka Finnbogadottir on ”50-vuotias kulttuurityöntekijä, eronnut ja ottotyttären äiti”. Samalla tavoin henkilökohtaisuuksiin mennään mediassa yhä tänäkin päivänä kuluneista vuosikymmenistä huolimatta.

Näkymättömiä rakenteita

Stereotyyppiset oletukset sukupuolesta muuttuvat helposti näkymättömiksi rakenteiksi. Sanat eivät ole neutraaleja. Media voi sanavalinnoillaan vaikuttaa siihen, kuinka ajattelemme asioista ja millaisia merkityksiä asioille ja ihmisille annamme. Erityisesti tämä tulee esiin ihmisen sukupuolen kohdalla. Ihminen kun toimii monesti niin kuin hänen oletetaan toimivan.

Odotukset määrittävät meitä: kun joku tulee määritellyksi naisena, hän alkaa käyttäytyä näiden oletusten mukaisesti. Vaikka hän haluaisi myöhemmin rikkoa näitä rajoja, on se vaikeaa, sillä sukupuolen rajoja rikotaan kuitenkin suhteessa siihen merkitykseen, joka sukupuolelle on jo aikaisemmin annettu.

Gallupit virkistävät

Etelä-Saimaan arkistosta löytyy myös ilahduttavia kuvauksia sukupuolesta. Erityisen hyvin nämä tulevat ilmi gallupeissa, joita lehdessä on tehty läpi vuosikymmenten. Niissä naiset ja miehet vastailevat kysymyksiin omina itsenään, ilman sukupuoleen liitettyjä stereotypioita.

Tasa-arvon tiellä tarvitaan kaiken mittaisia askeleita. Yksi askel voi olla sukupuolineutraalien nimitysten käyttäminen. Toinen askel voi olla jotain ihan muuta. Ennen kaikkea tarvitaan keskustelua aiheesta, ja krittistä oman toiminnan arvioimista.

Juttua varten on haastateltu sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantolaa sekä mediatutkija, tohtori Iiris Ruohoa Tampereen yliopistosta.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.