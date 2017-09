Tekonurmi vihertää jo Voisalmen koulun takana — Putket ovat odottamassa myös tekojäätä

Kuva: Kai Skyttä

Kaivinkone möyrii penkkaa kirkkaan vihreän tekonurmen vieressä. Voisalmen koulun lähiliikuntapaikka on vielä aidattu ulkopuolisilta, mutta näyttää jo kentältä.

Saku Kontunen ja Tero Savolainen latovat huoltorakennuksen seinäpaneeleita kohdalleen, ja naulapyssy paukuttaa ne kiinni. Hiekkakasat odottavat maton päälle levitystä kentän laidoilla. Valmista pitäisi aikataulun mukaan olla 27. lokakuuta.

Vastaava työnjohtaja Miika Varjus Karjalan rakennus ja maalauksesta kertoo, että ainoa työtä hankaloittava tekijä on sade, jonka aikana aliurakoitsija ei voi levittää kentän viivoja ja saumoja kiinnittävää liimaa. Muuten työ etenee hyvin aikataulussaan.

Kotkankallionpuisto myös

Lappeenranta saa lokakuussa kaksi uutta lähiliikuntapaikkaa, kun Voisalmen ja Lauritsalan koulun vieressä oleva Koulukallionpuisto valmistuvat. Voisalmessa käyttöönotto on 27. ja Lauritsalassa 15. lokakuuta.

Myös Koulukallionpuistossa työt etenevät aikataulun mukaan. Puisto on vielä möyrityn näköinen. Osa leikki- ja kiipeilytelineistä on jo paikallaan, mutta osan kohdalla on vasta monttu. Lentopallokenttä on tasattu valmiiksi.

Pukukoppi kontissa

Voisalmessa työmaa on suurempi, sillä 646 000 euron urakassa hiekkatekonurmen alle vedetään jäähdytysputkisto ja tarvikkeille rakennetaan huoltokatos.

Liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksmanin mukaan todennäköisesti luistinten laittamista varten tehdään vielä avokatos. Pukukopeista luopumista harkitaan muillakin ulkokentillä, sillä ne ovat jatkuvan ilkivallan kohteina. Niiden tilalle tulisi lämmitettäviä vuokrakontteja.

Ensi talvena Voisalmessa luistellaan luonnonjäällä, mutta jos kaupungin budjettiin mahtuu 300 000 euron kylmäkontin hankinta, seuraavana talvena tekojäätä hyytävät jo jäähdytysputket.

Koulukallionpuiston kustannusarvio on 185 000 euroa. Naapurin koulujen lisäksi puistosta tulee lähialueen asukkaiden liikuntapaikka. Lentopallokentän lisäksi puistoon tulee oma fittnessalue, jossa on erilaisia voimailu- ja kuntoilulaitteita.