Suuret tunteet ja kasvukivut vetoavat lukijaan — Suomi on heräämässä nuorten aikusten kirjallisuuden suosioon

Suomen kirjaviennin tulevaisuus on nuorten naisten. Heidän kirjoittamansa nuorten aikuisten kirjallisuus on tällä hetkellä hurjassa suosiossa maailmalla. Suomessa ilmiöön on herätty vasta nyt.

Aikuisten kirjoihin kuuluu hieman sellaista itse valettua jäykkyyttä ja vakavuutta.

Nuorten aikuisten eli ya-kirjallisuuden raja on häilyvä, mutta yleensä sellaisia pidetään kirjoja, joiden päähenkilö on alle parikymppinen ja kohderyhmä noin 16—20-vuotiaat. Ya tulee sanoista young adult.

Kirjailija Elina Rouhiainen kertoo mieltäneensä itsensä nuorten aikuisten kirjailijaksi heti ensimmäisestä kirjasta lähtien.

— Se ikävaihe on kiinnostava. Siinä tapahtuu hirveästi asioita, monia ensimmäistä kertaa. On suuria tunteita ja tehdään isoja päätöksiä, hän pohtii.

Rouhiainen on kirjoittanut neliosaisen Susiraja-sarjan ja elokuussa ilmestyneen Muistojenlukija-kirjan.

Ympäristöriskit ja maailman tulevaisuus vetoavat nuoriin

Kirjallisuudentutkija Maria Laakso Tampereen yliopistosta kertoo, että nuorten aikuisten kirjoissa käsitellään paljon esimerkiksi identiteetin kehittymistä ja dystopioita.

Hänen mukaansa dystopioiden suosio juontuu ympäröivästä yhteiskunnasta, joka on täynnä riskejä ja uhkia — etenkin ympäristöuhkia. Kirjat sijoittuvatkin usein ympäristötuhon jälkeiseen maailmaan.

— Nuorten dystopiat ovat myös kiinnostava vastaus poliittisessa keskustelussa usein kysyttyyn kysymykseen siitä, minkälaisen maailman jätämme lapsillemme.

Hän muistuttaa, että nuorille aikuisille suunnatut kirjat ovat aivan yhtä laadukkaita kuin aikuisillekin suunnatut.

Monet ovatkin löytäneet tiensä myös aikuisten kirjahyllyihin.

Ya-kirjoista tulossa iso ilmiö

Otavan lasten- ja nuortenkirjapäällikkö Emma Alftan kuvailee nuorten aikuisten kirjallisuuden tämänhetkistä tilaa mielenkiintoiseksi.

Hänen mukaansa kirjallisuuden isoimmat ilmiöt tapahtuvat tällä hetkellä ya-kirjojen piirissä, mutta niitä tulee silti harvakseltaan.

— Suomessa ollaan vasta nyt heräilemässä ya-kirjallisuuden kanssa. Esimerkiksi Hel-YA-tapahtuma elokuussa oli hieno osoitus siitä, että genre alkaa nostaa päätään ja sitä pidetään omana lajinaan.

Alftan kertoo, että nuorten aikuisten kirjallisuus käsittelee rohkeammin ja laajemmin erilaisia asioita ja henkilöitä kuin aikuisten kirjallisuus. Genrerajatkin ovat vapaammat.

— Aikuisten kirjoihin kuuluu hieman sellaista itse valettua jäykkyyttä ja vakavuutta. Nuorten aikuisten kirjoja tehdään rennommalla otteella.

Suomalaisnaisten kirjoja käännetty kymmenille kielille

Hel-YA tapahtumanidea tuli Kaiken Entertainment -viihdeyhtiöltä.

— Nordic noir on ehkä jo saavuttanut lakipisteensä. Nordic young adult voisi hyvinkin olla seuraava ilmiö. Suomessa ei oikein edes tajuta, miten mahtavaa kansanvälistä menestystä alalla on jo saavutettu, sanoo toimituspäällikkö Laura Andersson.

Andersson mainitsee esimerkiksi Salla Simukan, jonka kirjoja on julkaistu jo yli 50 kielellä sekä Emmi Itärannan, jota on käännetty jo 20 kielelle.

Andersson uskoo Elina Rouhiaisen olevan seuraava maailmalla menestyjä. Yhtiö omistaa hänen Väki-kirjasarjansa kansanväliset oikeudet sekä oikeudet televisio- ja elokuvatuotantoihin.