Superäidiksi halunnut masentui, mutta pitää nyt huolta omasta jaksamisestaan — Sirkku Pusa keksi trendijumppa Laviksen

Kuva: Jussi Lopperi

Teini-ikäisenä Sirkku Pusa houkutteli pari luokkatoveriaan diskon sijasta lavatansseihin. Tytöt katselivat menoa hetken ja totesivat sen olevan ”hirveintä ikinä”.

Yritän hiljalleen huolehtia myös itsestäni ja omasta kunnostani.

Pusalle lavatanssit olivat jo 1990-luvun Ruovedellä arkea.

— Koulussa jotkut sanoivat, että olen vanhanaikainen. Loukkaannuin hieman.

Pusa pohti sitä hetken ja totesi, että asia on juuri niin.

— Olen sitä ylpeästi, kertoo nyt Valkealassa asuva Pusa oman yrityksensä pienessä toimistossa.

Pusan vanhemmat kävivät ahkerasti lavatansseissa. Silloin kun lastenvahtia ei löytynyt, tytär lähti vanhempiensa mukana lavalle.

Lapsuudesta on jäänyt mieleen tanssipaikkojen tunnelma ja joka reissulla saatu pullo keltaista Jaffaa ja rasia Amerikan pastilleja.

— Minua tanssitettiin sylissä tai usein käsiotteessa. Pyörin mukana niin pitkään kuin jaksoin, ja lopulta menin nukkumaan vanhempien Datsunin takapenkille.

Esiteininä Pusa lähti mukaan omasta tahdostaan. Lavoilta ei löytynyt ikätovereita, mutta rakkaus perinteistä tanssia kohtaan roihusi jo silloin.

— Kävin tietysti diskoissakin.

Pallosta päähän

Lukion jälkeen Pusa suuntasi Vierumäelle Suomen Urheiluopistoon. Vierumäellä hän ei päässyt hyödyntämään vahvuuksiaan rytmisessä ryhmäliikunnassa tai tanssissa. Sen sijaan koulussa painotettiin kaikkien lajien osaamista.

— En ollut koskaan hyvä pallolajeissa. Pallo osui minua aina päähän, Pusa naurahtaa muistolleen.

Liikunnanohjaajaksi valmistuttuaan Pusa jatkoi Suolahden humanistiseen ammattikorkeakouluun ja erikoistui opinnoissaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Pian hän oli tilanteessa, jossa hän samanaikaisesti kävi töissä, opiskeli ja veti iltaisin jumppatunteja. Kalenteri oli turhankin täynnä.

Kuva: Jussi Lopperi

— Olin nuori, innokas ja vähän jopa hölmö, kun sinkoilin joka suuntaan oman jaksamiseni kustannuksella. Uupuminen oli lähellä.

Rakastumisen jälkeen Pusa muutti tulevan avomiehensä perässä Valkealaan. Alkuun hän toimi uinninvalvojana ja -opettajana, kunnes sai liikunnanohjaajan sijaisuuden.

Vuonna 2008 perheeseen syntyi poika. Pusa halusi ottaa kaiken irti äitiydestä. Tarkoitus oli jäädä kolmeksi vuodeksi kotiin hoitovapaalle.

— Halusin olla superäiti, joka vie lasta kaikkiin kerhoihin. Kävi kuitenkin niin, että masennuin, eikä minusta ollut olemaan vain kotona. Se oli itselleni pettymys.

Pusalla diagnosoitiin keskivaikea masennus. Hän sai keskusteluapua sekä lääkityksen. Lopulta paras lääke oli töihin palaaminen. Pusa kiittelee esimiehiään Kouvolan kaupungilla. He ymmärsivät tilanteen ja ottivat hänet takaisin töihin äitiysvapaalta.

— Tilanne lähti korjaantumaan nopeasti. Elämässä oli äitiyden lisäksi taas muutakin ajateltavaa.

Lavis syntyy senioreita kuuntelemalla

Työasiat alkoivat edetä vauhdilla. Terveysliikunnan ohjaajana hän kuuli monesti seniorirouvilta, kuinka he kaipaavat takaisin tanssilavoille — mutta mies ei suostunut lähtemään. Tai sitten miestä ei ollut.

Pusa sai idean vuonna 2010. Hän marssi esimiehensä luokse ja kertoi haluavansa perustaa senioreille tarkoitetun, lavatanssien ympärille rakentuvan tanssijumpparyhmän.

Osa tanssiaskelista kelpasi sellaisenaan, osassa Pusa joutui luomaan uutta. Lisäksi oma haasteensa oli tanssiparin puuttuminen.

— Eniten haastetta oli yhdistää lavatanssien tanssiliikkeet paikallaan pysyvään tilaan ryhmäliikunnassa.

Ensimmäiselle tunnille tuli 60—70 ihmistä. Lopulta Kuntotalon tanssisalissa oli viikottain 120 kävijää Lavis-ryhmässä. Mikään muu ryhmä ei vetänyt yhtä paljon väkeä.

Pusan kanssa samassa konttorissa istui triathlonia harrastava erityisliikunnanohjaaja Johanna Partanen. Koska Pusa oli Laviksen ainoa vetäjä Kouvolassa, hänelle oli tarpeen kouluttaa sijainen. Partanen oli vapaaehtoinen, vaikkei hänellä ollut tanssitaustaa.

Kaksin eteenpäin

Naiset rekisteröivät Laviksen yhdessä vuonna 2014. Tieto uudesta lajista levisi puskaradiossa. Kaksikko käytti yhden viikonlopun kuukaudessa kouluttaen vetäjiä eri puolilla Suomea. Naiset olivat töissä samassa paikassa, illat kuluivat Laviksen organisoinnissa ja viikonloput ohjaajien kouluttamisessa. Aluksi töitä tehtiin omilla toiminimillä.

— Nauroimme, että vaikka kumpikaan ei ole koskaan ollut naimisissa, meillä on nyt aika hyvä idea siitä, miltä se tuntuu.

Avomiehen kanssa Pusan tie oli erkaantunut vuonna 2012.

Lavis-ilmiö turposi kuin pullataikina, ja parivaljakko väsyi työtaakan alla. Vuonna 2015 Pusalle tarjottiin mahdollisuutta osittaiseen hoitovapaaseen. Hän omisti työajastaan 80 prosenttia kaupungille ja 20 prosenttia Lavikselle.

Kuva: Jussi Lopperi

— Neljän kuukauden aikana huomasin, ettei hommasta tule mitään tälläkään järjestelyllä.

Pusa päätyi anomaan vuoden virkavapaata. Hän halusi katsoa, voisiko Laviksella elää, ja perusti vuonna 2016 Lavis-lavatanssijumppa Oy:n.

Vuosi 2016 muutti kaiken

Vuodesta ei kuitenkaan tullut helppo. Toukokuussa kaikki pysähtyi hetkeksi, kun Pusan 9-vuotias poika sai aivoinfarktin. Lääkäreiden mukaan infarkti saattoi johtua vesirokosta ja influenssasta.

— Lapsen aivoinfarkti on äärimmäisen harvinainen. Lääkäreiden mukaan lottovoittokin olisi ollut todennäköisempi.

Ensin tuli shokki, sen jälkeen totuttautuminen elämään, jossa poikaa vietiin yhdestä kolmeen kertaan viikossa terapiaan.

— Presidentti Kekkonen sanoi aikoinaan, että kaikki syyt olla liikkumatta ovat tekosyitä. Jos kuitenkin olet kuukauden putkeen pojan rinnalla sairaalassa, niin silloin ei tee mieli heilutella kahvakuulaa.

Pusa väsyi, kun hän palasi jonkin ajan kuluttua pyörittämään yritystoimintaansa hoitaen samalla poikaansa.

Nyt poika on kuitenkin toipunut hyvin, ja kuntoutusseuranta on siirretty Helsingistä Kotkaan. Hän käy koulua ja harrastaa äitinsä tavoin liikuntaa. Pusan mukaan aivoinfarktin jälkihoidosta on tullut jo arkea.

— Yritän hiljalleen huolehtia myös itsestäni ja omasta kunnostani. Täytyy antaa kiitos läheisille ja yhteiskunnalle. Suomessa lapset hoidetaan hyvin.

Aikaa myös itselle

Vanhemmilla on yhteishuoltajuus, ja poika on vuoroviikoin Pusan luona. Elämänsä Pusa jakaa nyt pojan ja Laviksen välillä. Seurustelulle Pusan arjessa ei ole aikaa.

— Kun poika on minulla, teemme asioita yhdessä. Toisella viikolla panostan Lavikseen. Pyrin yrittäjänä siihen, että tekisin keskimäärin 40-tuntista työviikkoa. Teen hommia kuitenkin sydämellä, jolloin määrä voi joskus kasvaa, hän myöntää.

Liikuntatrendejä on vaikeaa ennustaa, mutta Pusa toivoo Laviksen suosion jatkuvan vielä pitkään. Toisaalta hän on varautunut palaamaan liikunnanohjaajaksi.

— Olisi ihanaa päästä eläkeikään Laviksella. Jos sen kannatus loppuu Kouvolasta, olen valmis muuttamaan.

Toistaiseksi yrittäjällä ei ole hätäpäivää. Lavis-ohjaajia on Suomessa jo yli 400, ja kysyntä lajille on kovaa. Pusalla ei ole ollut kiusausta tarttua kaikkiin tarjottuihin työkeikkoihin.

— Joudun edelleen kieltäytymään joistain töistä. Oma jaksaminen on nyt tärkeintä.