Kolumni: Kulttuuriskandaalin vaikutus jää harvojen boikotoijien varaan, sillä äänekäs enemmistö ei ole löytänyt tietään Bio-Vuokseen

Kuva: kai skyttä

Kuluneen kesän kulttuuriskandaali Lappeenrannassa oli perinteisten elokuvateatterien Nuijamiehen ja Kino-Aulan alasajo. Tuntemattoman ohjaajan B-luokan rainan keskeneräisessä käsikirjoituksessa kierrätettiin konnan roolia vuokralaiselta eli Finnkinolta kiinteistön omistajalle Osuuspankin konttoriin ja takaisin. Luomisen tuskan tuloksena on nyt kaksi hiljaista, riisuttua sisä- ja ulkotilaa Valtakadulla, kosolti pahaa mieltä ja hämmentävä epäselvyys rakennusten tulevasta käytöstä.

Mihin kulta-aikansa upeat puitteet taipuvat, mitä se uusi on, mistä tekijät ja liikeideat?

Sivujuonne on luikerrellut jo Imatralle asti. Finnkinon suoraviivainen politiikka — elokuvaliiketoiminnan osto, yt-neuvottelut, vetäytyminen irtisanomisineen, lopulta irtaimiston poisvienti ja osan hävitys — näyttää herätelleen protestia, jossa Lappeenrannasta käydään Imatralla Bio-Vuoksessa eikä enää kaupungin omissa elävissä kuvissa.

Liikkeellä ei ole äänekäs enemmistö. Kommentoijista kyynisimmät ovat arvioineet, että yhtä lappeenrantalaista Vuoksenniskalla vastaa kymmenen imatralaista Finnkinon saleissa Lappeenrannassa. Totta tai tarua, patinoituneilla kinopyhätöillä on yhä kannattajakuntansa riippumatta bisneksestä, rakennusten omistajien visioista tai edes elokuvista sisältöineen.

Tulevaisuus herättää silti kysymyksiä. Mikä on laajakankaan kohtalo, kuinka kauan tämä viihde- ja taidemuoto elää alkuperäisessä kiinteässä ympäristössään? Kirjankin tuhoa tosin on povattu jo pitkään ilman, että sitä on vielä näköpiirissä.

Toiset kysymykset ovat paikallisempia ja monimutkaisempia: jos vanha elokuvateatteri vaikkapa Etelä-Karjalassa halutaan säilyttää vuosien päähän, onko se enää elokuvateatteri vai jokin kulttuurin monitoimitila, jossa elävä kuva on ehkä osanen? Mihin kulta-aikansa upeat puitteet taipuvat, mitä se uusi on, mistä tekijät ja liikeideat?

Mikko Europaeus

Kirjoittaja on eteläkarjalainen kansanperinteen tutkija, FM.