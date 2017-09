Moottoripyöräilijä ajoi tielle levinneeseen irtohiekkaan Luumäellä — hiekkaa oli noin 20 metrin matkalla

Moottoripyöräilijä ajoi Luumäen Kännätsalossa Saarentiellä irtohiekkaan, joka oli levinnyt tiellä noin 20 metrin matkalle. Hän oli lähellä kaatua, mutta säilytti tasapainonsa ja ilmoitti tielle kasautuneesta hiekasta Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle.

Pelastuslaitos harjasi hiekat, jotka ovat ilmeisesti pudonneet jonkun hiekkakuormasta, pois tieltä. Saarentie on päällystetty, mutta läpikulkuliikennettä on juuri nyt vähän, sillä Kännätsalon silta on remontissa.

Tie on Liikenneviraston kartan mukaan ollut poikki 11. syyskuuta alkaen toistaiseksi. Kännätsaloon ei pääse Kuutostieltä, vaan pitää kiertää Lemin Kotalahdentien kautta.

Hälytys hiekasta tuli pelastuslaitokselle sunnuntaina kello noin 13 aikaan.