Mika Heino jatkaa PEPOssa entistä suuremmassa vastuussa: ”Haluan olla tekemässä liigatason jalkapalloseuraa Lappeenrantaan”

Kuva: Minna Mänttäri

Mika Heinon työnkuva jalkapalloseura PEPO Lappeenrannassa laajenee ensi kaudella. Heino jatkaa PEPOn miesten edustusjoukkueen päävalmentajana, mutta ryhtyy samalla seuran toiminnanjohtajaksi.

Heino ottaa entistä suurempaa vastuuta seuran urheilutoiminnan kehittämisestä, mutta myös PEPOn yhteiskuntasuhteista ja yhteistyökumppanien kanssa toimimisesta.

— Tällaisiin asioihin PEPOlla ei aiemmin ollut resursseja, siis ketään tätä puolta tekemässä. Pyrin hyödyntämään kaikkea keräämääni oppia ja kokemusta urheilusta ja työelämästä siihen, että PEPO kehittyy, Heino toteaa.

Heinon mukaan PEPOsta pitää tehdä nykyistäkin parempi ympäristö nuorille pelaajille.

— Se ruokkii omavaraisuuttamme. Kyse on siitä, miten pystymme kehittämään omia pelaajiamme sille tasolle, että jonakin vuonna nousisimme Veikkausliigaan.

PEPOn toiminta on muuttunut merkittävästi siitä alkaen, kun Timo Paasolainen ryhtyi seuran valmennuspäälliköksi vuonna 2007. Heino oli muutostyössä tiiviisti mukana jo vuodet 2009—2012, jolloin hän oli PEPOn nuorisopäällikkö.

Tuolloin PEPO linjasi tavoitteekseen, että seurasta tulee jatkossa pelaajia nuorten maajoukkueisiin.

— Silloin meille ihan oikeasti naurettiin. Sen tavoitteen olemme kuitenkin saavuttaneet, kuten miesten joukkueen nousun Kakkoseenkin.

PEPOn katse lukittu huipulle

Nyt PEPO on Heinon mukaan uuden kymmenen vuoden prosessin kynnyksellä.

— Siihen liittyvät myös taloudelliset asiat ja resurssien kohdentaminen oikeisiin asioihin, joista yksi tärkeimmistä on valmennuksen kehittäminen.

Seuran ensimmäinen tulostavoite on miesten joukkueen nousu Ykköseen.

Heinon mukaan seuran pidemmän aikavälin tähtäin on parantaa toiminnan laatua kaikilla osa-alueilla niin niin, että Lappeenrannassa on jollakin aikavälillä jalkapallon liigajoukkue.

— Haluan olla tekemässä liigatason seuraa Lappeenrantaan. Liigatavoitteen toteutumiseen voi mennä kymmenen vuotta, mutta se voi toteutua aikaisemminkin. Naurajia on varmasti edelleen, kun tämän sanoo ääneen.

Heino kokee, että PEPOssa on viime vuosina rakentunut hyvä pohja seuran tulevaisuuden kannalta.

— Olemme luoneet seurakulttuuria, jossa edustusjoukkue ja junioripuoli kulkevat aika käsi kädessä. Pystymme kehittämään sitä lisää.

Hänen lähiapunaan urheilutoiminnan jalostamisessa ovat kokopäiväiset valmentajat Paasolainen, Timo Valkeapää ja Janne Muhli sekä osa-aikainen Jyrki Saarela.

— Me kaikki tiedämme, mitä tavoitteidemme saavuttaminen vaatii. Uskon, että meillä on keinot rakentaa seuraa niin, että pääsemme tavoitteeseemme.

Tuoretta tietoa Suomen ja maailman huipulta

Suomen Palloliitto on parhaillaan muuttamassa koulutusjärjestelmäänsä, mihin liittyen Heino toimii asiantuntijana fysiikkavalmentajien työryhmässä.

— Olen saanut siinä paljon kansainvälistä tietoa, mitä maailman huipulla tehdään tällä hetkellä. Tuon sitä tietoa tietysti myös seuraamme.

Yksityiskohtaina esimerkkinä Heino poimii havaintomotoriikan opetuksen merkityksen junioripolun alkupäässä.

— Pyrimme huolehtimaan siitä, että valmennamme lapsista kirjaimellisesti avarakatseisempia. Se kehittää myös aivojen muitakin osia.

— Liigajoukkueissakin pelaajat joskus miettivät ja jäävät vaille vastauksia, miksi he eivät tietyissä tilanteissa ymmärrä sijoittua tai toimia oikein. Kyse voi olla siitä, että esimerkiksi pelaajan oikean puolen havaintomotoriikka on heikko, jolloin he tykkäävät tehdä kaiken vahvemman puolen kautta.

Havaintomotoriikan malliesimerkki jalkapallomaailmasta on Heinon mukaan Paul Pogba.

— Olen nähnyt klippejä, joissa Pogba on asennoissa, joista ei voi kuvitellakaan hänen havaitsevan jotain asiaa sivulla tai taustalla. Silti syöttö lähtee häneltä suoraan sinne. Jari Litmanen oli myös havaintomotoriikassa hyvä. Hän oli harjoittanut sitä tietämättään.

Marraskuussa Heino suuntaa koulutukseen Barcelonaan ammentamaan lisäoppia.

Hänen mukaansa PEPOon on rakentunut ympäristö, jonne uutta valmennustietoa on helppo tuoda.

— Meillä on tällä hetkellä valmentajia, jotka janoavat uusia malleja ja tietoa, mistä niissä on kyse.

Torstaina tärkeä kotiottelu

PEPOn miesten joukkueen seuraava askel on Mikkelin Palloilijoiden kohtaaminen Kimpisellä torstaina. Nousu sarjatasoa ylemmäs on yhä mahdollinen jo tänä syksynä.

— Olemme kaikki innoissamme. Nämä viikot ovat jalkapalloilijalle hienointa mahdollista aikaa.

Ensi kauden sarjatasolla ei Heinon mukaan ole suurta merkitystä joukkueen kokoamiseen.

— Olemme rakentamassa joukkuetta, joka pärjää Ykkösessäkin. Jos niin ikävästi kävisi, että emme ensi kaudella Ykkösessä pelaisi, meillä olisi joka tapauksessa joukkue, joka taistelee sinne pääsystä.