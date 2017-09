Kaiken kansan ulottuvilla— Kauneuskirurgia arkipäiväistyy Suomessa, eniten tehdään pistoshoitoja

Kuva: Kai Skyttä

Pöydällä olevassa korissa on kasa ihonvärisiä, juuri ja juuri kämmeneen mahtuvia silikoni-implantteja. Keskellä huonetta on valkoinen nahkainen hoitotuoli, jossa pääsee makuuasentoon. Siihen minä nyt asetun.

Moni pelkää tuomitsevaa asennetta. Mirja Valkonen

Paikka on kauneushoitola The Look Lappeenrannassa. The Look on Tiina Jylhän kauneushoitolaketju, jolla on useita toimipisteitä Suomessa.

Ketju on toiminut Lappeenrannassa jo vuosia, mutta se siirtyi vastikään uusiin tiloihin Koulukadulle.

The Lookissa tehdään pienempiä esteettisiä operaatioita, kuten huulten täyttöjä, mutta kirurgisia operaatioita varten asiakkaat lähetetään Tallinnaan.

Kuva: Kai Skyttä

Kehuja rypyttömyydestä

Mirja Valkonen on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja leikkaussalihoitaja, ja hän tekee kaikki Lappeenrannan konsultaatiot. Nyt Valkonen on suostunut arvioimaan kasvoni.

On hassu tunne asettautua tuoliin ja antautua tarkasteltavaksi. Saan kehuja rypyttömästä ihostani.

Mutta korjailtavaakin löytyy: kulmiin kannattaisi tehdä microblading eli kestopigmentointi. Samalla toiseen silmäkulmaan voisi laittaa hieman botoxia.

Ylähuuleen kannattaisi laittaa ihan pieni määrä täyteainetta, jotta huulten kaari olisi tasapainoinen. Ja lopuksi vielä mesolankaa leuan alle. Sen tarkoitus on kiristää ihoa niin, että en tulevaisuudessa saisi kaksoisleukaa.

Kuva: Kai Skyttä

Suhde kauneuskirurgiaan arkipäiväistyy

Suhde kauneuskirurgiaan arkipäiväistyy. Näin sanovat sekä Valkonen että plastiikkakirurgi Antti Koski Terveystalosta. Arkipäiväistyminen näkyy siinä, että eri ikäiset ja -taustaiset ihmiset hakeutuvat hoitoihin.

— Ainoa asiakkaitani yhdistävä tekijä on, että heillä on ulkonäössään jotain, mistä he eivät pidä, Koski toteaa.

Plastiikkakirurgia ei ole vain varakkaiden etuoikeus.

— Asiakkaat ovat kaikenikäisiä ja kaikista yhteiskuntaluokista, Koski sanoo.

Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kauneuskirurgisista operaatioista kerrotaan nykyään avoimemmin. Tästä huolimatta arkipäivän kauneuskirurgiaa pidetään edelleen yksityisenä asiana.

— Moni pelkää tuomitsevaa asennetta, eikä siksi puhu aiheesta, sanoo Valkonen.

Kuva: Kai Skyttä

Yläluomileikkaus yleisin

Suomen yleisin plastiikkakirurginen toimenpide on yläluomileikkaus. Koski kertoo, että viimeisen reilun vuoden aikana plastiikkakirurgian asiakasmäärät ovat kääntyneet kasvuun. Hän tekee vuodessa useita satoja kauneusleikkauksia.

Varsinainen kysyntähuippu oli kuitenkin 2000-luvun puolivälin jälkeen. Siihen verrattuna töiden määrä Suomessa on vähentynyt, ja ne ovat jakautuneet yhä useammalle tekijälle.

— Suurin osa Suomessa tehtävistä toimenpiteistä on erilaisia pistoshoitoja. Niiden tekeminen on siirtynyt plastiikkakirurgeilta yleislääkäreille, kosmetologeille ja sairaanhoitajille, Koski sanoo.

Hän toivoo yhteisiä pelisääntöjä alalle.

— Esimerkiksi pistoshoitona annettava hyaluronihappo ei ole lääkeainetta, joten sen antamista ei valvo kukaan. Se on täysin villi kenttä.

Kuva: Kai Skyttä

Väärin tehtyinä pieniinkin toimenpiteisiin liittyy riskejä. Esimerkiksi botoxissa käytetty botuliinitoksiini on hermomyrkky, joka lamaa lihasta. Jos pistoksen antaa väärään kohtaan, ei voi kuin odottaa, että aineen vaikutus kuluu pois. Aikaa siihen menee useita kuukausia.

Täyteaineena käytetty hyaluronihappo on laboratoriossa valmistettu, mutta ihmisen kudoksissa myös valmiiksi esiintyvä aine. Väärään kohtaan laitettuna se voi aiheuttaa infektioita tai paiseita.

— Katastrofitapauksissa ainetta on pistetty verisuoneen, mistä on aiheutunut kuolio, Koski kertoo.

Harkittu päätös

Monesti päätöstä klinikalle tulemisesta on kypsytelty pitkään. Yleensä, kun kauneushoitolaan tullaan, asiakkaalla on mielessään joku kohta, jota hän haluaa parantaa. Siksi asetelma omalla kohdallani on hieman kummallinen. Olen pyytänyt konsultaatiota kasvoistani, vaikka oikeasti en halua muuttaa mitään.

Syyt hakeutua hoitoon ovat henkilökohtaiset. Usein potilas kertoo Koskelle, että jokin asia hänen ulkonäössään häiritsee häntä itseään, ei niinkään ulkopuolisia.

— Muutokset liittyvät ikääntymiseen. Että ei voi olla, tuollainen ryppy tuossa, sitä ei kyllä ollut aiemmin.

Myös Valkonen kertoo samanlaisista motiiveista.

— Asiakkaat itse haluavat muutosta. Harvoin kukaan sanoo, että painetta on tullut ulkopuolelta.

Valvonta useissa käsissä

Suomessa kauneudenhoitoalan valvonta on jaettu usealle taholle. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa valvovat aluehallintovirastot ja Valvira. Avit käsittelevät suuren osan kanteluista ja Valvira vain vakavimmat tapaukset.

— Nykytila perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön. Valvira kannattaa sitä, että sosiaali- ja terveysalan valvontatehtävät koottaisiin yhteen kokonaisuuden selkiyttämiseksi, toteaa Valviran viestintäpäällikkö Anna Karjalainen.

Potilasvahinkoasiat käsittelee Potilasvakuutuskeskus. Viime vuonna se ratkaisi 186 plastiikkakirurgista toimenpidettä koskevaa vahinkoilmoitusta. Ratkaistujen tapausten määrä on ollut hienoisessa kasvussa koko 2010-luvun.

— Vahinkoilmoituksista noin kolmasosa on korvattavia. Esimerkiksi tyytymättömyys lopputulokseen ei ole korvausperuste, kertoo korvauspäällikkö Elina Muukkonen Potilasvakuutuskeskuksesta.

Ulkomailla tehdyt toimenpiteet eivät kuulu Potilasvakuutuskeskuksen toiminnan piiriin.

— Osa ihmisistä tietää tämän, osalle se tulee yllätyksenä.

Osa täyteaineista on reseptilääkkeitä, ja niitä saa antaa vain terveydenhuollon ammattihenkilö. Osa pistettävistä täyteaineista ei kuitenkaan ole reseptilääkkeitä, joten niiden antajalta ei vaadita terveydenhoitoalan koulutusta. Jos sitä ei hoidon antajalla ole, on asiakkaan ainoa mahdollisuus valittaa kilpailu- ja kuluttajavirastoon.

Vahva itsetunto

Suomalaisnaisen itsetunto on vahva, sanovat haastatellut.

— Eivät naiset ota ulkonäöstään niin kamalia paineita kuin kuvitellaan, sanoo Koski.

Mirja Valkonen sanoo asian suoremmin.

— Naiseus on pitkälti kiinni rinnoista. Moni ei koe olevansa nainen, kun ottaa toppaliivit pois ja alta paljastuvat pienet riippurinnat.

Sekä Koski että Valkonen kokevat olevansa ammattilaisia, muutoksen mahdollistajia, jos sille on tarvetta.

— Kaikkia leikkausta haluavia ei leikata. On ammattitaitoa osata sanoa myös ei, sanoo Koski.

Niin minäkin sanon maatessani tuolilla The Lookin alakerrassa.