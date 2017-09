Ideakilpailu Armilan alueesta ensi vuonna, asuinaluetta ja jäähallia jo soviteltu

Lappeenranta kaavailee ideakilpailua vapautuvasta Armilan sairaalan alueesta ensi vuonna. Kun kaupunki ja Eksote sopivat alueen tyhjenemisestä, puhuttiin alueen sopivan erityisesti asumiseen. Alue on osoitettu asumiseen uudessa keskustan osayleiskaavassa.

Kyllä joutuu valintaa tekemään, onko se urheilupalvelujen alue vai asumisen aluetta. Maarit Pimiä

— Alue sopii hyvin keskustan läheiseen asumiseen, sanoo kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä.

Pimiän mukaan ideoita voidaan hakea esimerkiksi avoimella arkkitehtuurikilpailulla, kutsukilpailulla tai rakennusliikkeille suunnatulla kilpailulla. Kilpailualueen rajaus on vielä auki.

Jäähalliakin on Armilaan jo soviteltu. Armila on yksi mahdollinen vaihtoehto, kun kaupunki hakee paikkaa uudelle monitoimijäähallille. Jäähallin pitäisi kuitenkin kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan esityksen mukaan valmistua viimeistään vuonna 2021, jolloin Armilan alue tuskin on tyhjentynyt. Jarva huomauttaa, että jos päädytään Armilan alueeseen, hallin rakentaminen ehkä viivästyisi, mikä ei kuitenkaan ole peruste hylätä tuota vaihtoehtoa.

Jos monitoimijäähalli päätettäisiin sijoittaa Armilaan, voisi Pimiän mukaan asumista olla hankala mahduttaa sinne.

— Kyllä joutuu valintaa tekemään, onko se urheilupalvelujen alue vai asumisen aluetta. Alue ei niin kovin laaja ole eikä siihen ihan kaikkea mahdu.

Kaupunkikehitysjohtaja Pasi Leimi huomauttaa, että alueelle myös jää rakennuksia. Lisäksi Valtakadun reunan arboretum, puulajipuisto, on otettava huomioon alueen suunnittelussa.