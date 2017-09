Elmo: IPV teki syksyn kaappauksen kiinnittämällä Jere Dahlströmin korvaamaan jokerilyöjä Lauri Rönkön

Kuva: Elena Liseytseva

Koskenkorvan jokeritykki Jere Dahlströmin on huhuttu siirtyvän Imatran Pallo-Veikkoihin. Dahlströn siirtohuhusta kertoi ensimmäisenä uuden urheilulehden Elmon pesäpalloasiantuntija Pekka Arffman tänään sunnuntaina.

Etelä-Saimaan saamien tietojen mukaan Dahlström, 37, on todellakin siirtymässä Imatralle paikkaamaan lyöjäjokeri Lauri Rönkön jättämää aukkoa.

IPV:n urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää kuittaa Elmon uutisen huhuina, joita seura ei yleensäkään kommentoi. Valkeapään mukaan seura tiedottaa seuraavan kerran pelaajasopimuksista huomenna maanantaina.

Dahlströmin kanssa neuvoteltu

IPV:n varapuheenjohtaja Kari Tapanen sanoo seuran nevotelleen useammankin kovan jokerilyöjän kanssa syksyn aikana.

— Jere Dahlström on yksi heistä, Tapanen myöntää.

Jere Dahlström on lyönyt urallaan miesten Superpesiksen runkosarjassa kaikkiaan 1 164 juoksua, toiseksi eniten. Dahlströmin edellä on vain Sami Joukainen. Dalström on ollut urallaan neljästi myös Superpesiksen lyöjäkuningas ja hän voitti Suomen mestaruuden Vimpelissä 2010.