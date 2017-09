Catz ja NST tasapainoilevat uuden teknologian hinnalla ja hyödyllä: ”LeBron James pystyy heti vaihtoon tullessaan katsomaan tabletilta, miten vastustaja pelasi”

Kuva: Kai Skyttä

Naisten Korisliigan huippujoukkue Catz Lappeenranta investoi 2 000 euroa videoanalyysiohjelmaan vuonna 2009. Ohjelma on tullut tutuksi päävalmentaja Mika Haakanalle, joka koostaa tarpeelliset videot pelaajilleen ja joukkueelleen.

Catz pyrkii rajaamaan videopalaveriensa keston 15—20 minuuttiin.

— Video ei perustu mutuun, vaan on rehellinen. Pelaajan ja valmentajan mielikuva pelistä tai harjoituksesta voi olla erilainen kuin mitä video kertoo, Haakana toteaa.

Koripallo on taktinen laji, jonka oppimisessa visuaalisella palautteella on suuri merkitys. Haakana toteaa, että esimerkiksi Veera Pirttinen on tutkinut pelivideoita varmasti joskus kyllästymiseen asti.

— Nykyisin hän kuitenkin näkee pelitilanteessa saman tien kaikki asiat, jotka vastustaja tekee.

Catzin harkinnassa on parhaillaan ohjelma, jonka avulla harjoituksien tilanteet on mahdollista käydä heti videolta läpi. Vastaava on tuttu valmentaja Lassi Tuovin työsarkana miesten koripallomaajoukkueesta.

Kolmisen vuotta sitten kaikkiin miesten Korisliigan joukkueiden halleihin asennettiin kolme automaattikameraa, joita käytetään paitsi ottelulähetyksiin myös valmennuksellisesti.

Lappeenrannan urheilutalollekin kamerat olisivat tulleet, mutta Namika Lappeenranta putosi juuri silloin liigasta pois. Haakanan tietojen mukaan kameroiden hankinta on mukana urheilutalon peruskorjaussuunnitelmassa.

— Automaattikameroiden avulla miesten Korisliigan joukkueet pystyvät katsomaan tilanteet videolta jo puoliajalla.

NBA-liigassa liikkuvan kuvan katsominen vaihtopenkillä otteluiden aikana on vapaata.

— Esimerkiksi LeBron James pystyy heti vaihtoon tullessaan katsomaan tabletilta, miten vastustaja pelasi palloscreenitilanteet.

Erilaista urheiluvalmennukseen liittyvää teknologiaa on tarjottu Catzille paljon. Esimerkiksi suurten pelaaja-arkistojen ohjelmistot toisivat uusia ulottuvuuksia pelaajahankintaan, mutta kovin halvalla niitä ei saa.

— Kaikki apuvälineet kiinnostavat. Talous rajoittaa, mitä kaikkea voimme hankkia.

Uutta tietoa uppoaa aivoihin rajallista tahtia

NST Lappeenrannan miesten salibandydivarijoukkueen resurssit ovat erilaiset kuin Liiga-SaiPalla tai myös Catzilla, jonka pelaajista ammattilaisia ovat kapteeni Elena Reshetkon lisäksi Valencia McFarland, Aleighsa Welch ja Natalie Day.

Perttu Kytöhonka on NST:n puolipäiväinen päävalmentaja. Muut joukkueen jäsenet ovat mukana opintojensa ja työnsä ohessa.

Siksi Kytöhonka miettii tarkkaan, miten rajallista rahaa ja aikaa on tarkoituksenmukaisinta käyttää. Kalliita data-analyysiohjelmia ei ole vielä ostettu.

— Koko ajan pitää harkita, minkä verran pelaaja pystyy hyödyntämään uutta tietoa ja mikä siitä on hälyä, joka jopa häiritsee pelaajan toimintaa, Kytöhonka toteaa.

Viime kaudeksi NST:n pelaajisto uudistui ja nuorentui paljon. Kytöhongalla riitti töitä saada lajiharjoittelu sellaiseksi, että kaikki siinä tuki joukkueen ja pelaajien kehittymistä.

— Emme ole enää nollapisteessä, mutta ei se vielä valmista ole. Nyt olemme alkaneet puhua enemmän siitä, miten pelaaja pystyy olemaan mahdollisimman sataprosenttisessa iskussa jokaisessa harjoituksessa ja pelissä.

Sitä tukemaan NST on ottamassa käyttöön palautumisen ja rasituksen seurantaohjelman.

— Saan sillä itsekin infoa, arvokastakin. Silti näen sen suurimman arvon olevan siinä, että pelaaja tulee ehkä paremmin tietoisekseen omasta toiminnastaan normaalissa päivärytmissään, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Jos urheilijan tai joukkueen toiminnan perusasioissa on yhä parantamisen varaa, data-analytiikan syventäviin yksityiskohtiin uppoutuminen voi myös johtaa harhaan.

— Siihen voi käyttää todella paljon aikaa, mutta metsää ei välttämättä enää näe puilta.

Suomessa on jo jonkin verran salibandyn ammattivalmentajia, jotka voivat käyttää suuren osan vuorokaudestaan valmentamiseen ja virittää arkensa lajia tukemaan.

Kytöhongan mukaan joskus voi unohtua, että pelaajat eivät siihen vielä pysty.

— Mopo voi lähteä keulimaan, kun valmentajalla on intoa, aikaa ja mahdollisuus. Pelaajilla kokonaisrasitusta tulee työnteosta tai koulunkäynnistä.

Kun joukkue tulee aamuyöllä pelimatkalta kotiin, ammattivalmentaja voi levätä, aamukahdeksaksi töihin lähtevä pelaaja ei.

— Minä en voi pyytää pelaajiltani ihan hirveästi enempää kuin he jo salibandylle antavat. Se on heille tosi vaativaa tälläkin hetkellä.

Yleisesti Kytöhonka näkee urheilun data-analytiikan kehityksen ehdottoman hyvänä asiana.

— Data ei ole mielipidekysymys, vaan eksaktia tietoa. Silti tosi harvassa Suomessa ovat yhä ne seuraorganisaatiot, jotka pystyvät käyttämään sen kaiken oikeasti hyödyksi.