Armilan sairaala ja terveysasema puretaan lähivuosina maan tasalle, ensimmäiset osastot siirtyvät Kahilanniemeen toukokuussa

Kuva: Marleena Liikkanen

Totta se on. Vuonna 2014 julkilausuttu idea toteutetaan. Valtavat Armilan kuntoutuskeskuksen ja keskusterveysaseman rakennukset on purettu näillä näkymin viimeistään vuonna 2022. Rakennusten tyhjentäminen alkaa jo ensi keväänä. Armilan kuntoutuskeskuksen osastot 1 ja 3 siirtyvät toukokuussa uuden K-sairaalan ylimpään kerrokseen tulevalle kuntoutusosastolle.

Maakunta-uudistus toi kuitenkin kysymysmerkkejä Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) vuoden 2015 sopimuksen täytäntöönpanoon. Sopimuksen mukaan Armilassa sijaitsevat sote-palvelut siirtyvät keskussairaalan yhteyteen, mikä tehostaisi palveluja. Kaupunki voisi myydä tyhjenevältä Armilan alueelta tontteja, ja saada siitä tuloja.

Kaupungin strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen toteaa, että maakuntauudistuksen takia tuo tehostamishyöty jää kaupungilta saamatta ja menee tulevan maakunnan hyväksi. Lisäksi mahdollisesti tyhjilleen jäävät sote-kiinteistöt ja niistä ehkä saatava korvaus huolestuttavat.

— Toivon, että kompensaatio olisi niin hyvä ja järjellinen, ettei se pilaa näitä yhdessä laadittuja hyviä suunnitelmia, sanoo Naukkarinen.

”Menee kuin juna eteenpäin”

Eksoten hallituksen toisen varapuheenjohtajan Heikki Järvenpään (kok.) mukaan Armilasta tehdyt päätökset ovat edelleen voimassa.

— Jos muutoksia tulee, ne tehdään tämän syksyn aikana.

Järvenpää huomauttaa, että myös Armilan paloaseman siirtyminen Lauritsalaan on viivästynyt.

Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.) sanoo ymmärtävänsä kuntien huolen kiinteistöistään.

— Mutta Eksoten päässä tämä Armila-keskussairaala -kuvio menee kuin juna eteenpäin.

Päätökset jatkosta kuitenkin puuttuvat

Tällä hetkellä kuitenkin varmaa on vain se, että ensi toukokuussa Armilan sairaalan osastot yksi ja kolme siirtyvät uuteen K-sairaalaan.

— Kaikki muu on avoinna. Alustava suunnitelma vuonna 2015 oli, että loput Armilan osastot ja vastaanottotoiminta siirtyisivät vuoden 2022 loppuun mennessä sairaalan torniin, joka olisi ennen sitä peruskorjattu, selvittää Eksoten terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Tornin peruskorjauksesta ei ole vielä investointipäätöstä. Remontin piti alkaa vuonna 2019.

Nyt on epäselvää, siirtyvätkö Armilan terveysaseman vastaanotot torniin, koska Eksote selvittää parhaillaan sote-keskuksen mahdollista perustamista aivan keskustaan.

Pois lähdetään, mutta minne?

Armilan kuntoutuskeskuksen kuudella eri osastolla on yhteensä 98 vuodepaikkaa ja noin sata työntekijää. Kuntoutuskeskuksen johtajan Jouko Saramiehen mukaan keväällä muuttavilla ja yhdistyvillä kahdella osastolla on jo hiottu yhteisiä prosesseja. Muiden osastojen on hankalampi valmistautua tulevaan, kun päätökset puuttuvat.

23 lääkärin ja noin 50 hoitajan Armilan terveysasemankin tuleva osoite on niinikään avoinna. Vastaanotot siirtyvät joko keskussairaalan saneerattavaan A-torniin tai keskustaan tulevaan sote-keskukseen.

Eksoten parhaillaan selvittää eri vaihtoehtoja. Päätös sote-keskuksesta syntynee syksyn kuluessa.