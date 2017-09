Aamulehdeltä uusi linjaus sukupuolineutraalien tittelien puolesta – Palomies on vastedes pelastaja

Kuva: Lumikki Haaja

Tampereella ilmestyvä Aamulehti ottaa sunnuntain pääkirjoituksessaan tiukan linjan sukupuolineutraalien ilmaisujen puolesta. Lehti luopuu käyttämästä sellaisia ilmaisuja kuin luottamusmies, virkamies, lakimies ja puhemies ja korvaa mies-päätteisen sanan ilmaisulla, joka ei viittaa sukupuoleen.



— Eduskunnan puhemies tai -nainen on tästä eteenpäin Aamulehden kielenkäytössä puheenjohtaja, lehti linjaa pääkirjoituksessaan.



— Pääluottamusmies voi hyvin olla henkilöstön tai työntekijöiden edustaja. Asiamies on edustaja. Lautamies on maallikkotuomari, palomies pelastaja ja uskottu mies yksinkertaisesti uskottu.



Lehti siis katsoo, että tiettyjä tehtäviä ei ole syytä laittaa yhden sukupuolen nimiin. Samoin se ei näe syytä käyttää sellaisia ilmaisuja kuin naisurheilija tai miesurheilija.

Terveyssisarta ei enää käytetä, lehtimies on toimittaja, lakimies on juristi.



— Samaa tietä joutavat mennä ainakin esimiehet, luottamusmiehet, virkamiehet, lautamiehet, palomiehet ja puhemiehet, lehti katsoo.

