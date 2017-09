Tuhansia tonneja mursketta — Hydraulinen leuka jauhaa Lappeenrannan Parocin vanhat tehtaat muruiksi, teräsromu laivataan Kiinaan ja jatkojalostetaan uudelleen teräkseksi

Kuva: Mika Strandén

Kaivinkoneet jauhavat maaperää Parocin entisen tehtaan ympäristössä Lappeenrannassa.

Kaivinkoneen kauhaan on kiinnitetty hydraulinen koura. Se on kuin valtava leuka, joka haukkaa kiinni betoniseen seinään ja murustelee sen pieniksi palasiksi.

— Siinä on valtavat voimat pelissä, sanoo projektipäällikkö Pekka Kuokkanen.

Kuokkanen on yksi neljästä Parocin tehtaalla vielä työskentelevästä Parocin työntekijästä. Hänen tehtävänään on yhdessä muiden työntekijöiden kanssa viedä Parocin tehtaiden purkaminen maaliin. Muut työntekijät ovat urakoitsijana toimivan Onnenpojan työntekijöitä.

Kuin pommin jäljiltä

Ihalaisen tehdasalueella Lappeenrannassa sijaitseva Parocin entisen kivivillatehtaan alue näyttää hieman siltä, kuin sinne olisi pudonnut pommi. Keskellä aluetta on laaja kuoppa, jonka reunoilla työkoneet musertavat betonisia rakenteita muruksi.

— Helpointa ja halvinta olisi lyödä rakennukset romuksi isolla lekalla. Niin ei kuitenkaan tehdä, sillä siitä aiheutuisi liikaa melua ja pölyä, kertoo Kuokkanen.

Romuttamisesta aiheutuvaa pölyn ja melun määrää mitataankin alueella tarkkaan. Huolena on, ettei viereiselle Ihalaisen asuntoalueelle pääsisi pölyä, varsinkaan asbestia. Toistaiseksi sitä ei ole mittauksissa löydetty lainkaan.

Kuva: Mika Strandén

3 000 kuorma-autollista

Parocin toiminta lakkasi Lappeenrannassa viime vuonna. Rakennukset puretaan pois ensi kesään mennessä. Sen jälkeen alueella toimiva Nordkalk laajentaa avolouhostaan entisen Parocin tehtaan paikalle.

Ennen sitä on kuitenkin vielä paljon tehtävää. Yhteensä 19 hehtaarin kokoisen alueen rakennukset puretaan pois kokonaan, lukuunottamatta tienvarressa olevaa betonista varastorakennusta. Esimerkiksi betonimurskaa arvioidaan tulevan työmaalta noin 50 000 tonnin verran.

— Se vastaa noin 3 000 kuorma-autollisen kuormaa, kertoo Kuokkanen.

Työkoneet jauhavat tehdasmateriaalin pieneksi, ja jaottelevat sen omiin kasoihinsa. Kasat viedään kuorma-autoilla päivittäin edelleen jätteenkäsittelykeskuksiin. Vain pieni osa kaikesta romusta päätyy kaatopaikalle.

— Esimerkiksi puhdas teräs myydään jatkokäyttöön maailmalle. Teräsromu laivataan Kiinaan, missä se jatkojalostetaan uudelleen teräkseksi.

Kuva: Mika Strandén

Betonissa ei ole säästelty

Parocin rakennuksia on purettu alkukesästä lähtien. Kaikkea ei ole voinut ennakoida etukäteen. Esimerkiksi vasta puretun tehdasrakennuksen maanalainen betonipohja osoittautui 80 senttimetriä paksuksi. Se on osittain vielä purkamatta, sillä rakenne on niin paksu, ettei hydraulinen leukakaan pysty siihen pureutumaan.

— Se oli aikamoinen yllätys. Tehdasalueen rakenteissa ei ole todellakaan raudassa eikä betonissa säästelty. Se johtuu varmaan siitä, että viereisestä sementtitehtaasta sai aikoinaan rakennusainetta yllin kyllin, kertoo Kuokkanen.