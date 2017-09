Huonekasvihurahdus on vakava tauti — Ensin lappeenrantalainen Paula Heino-Linnahalme hankki 107 huonekasvia, sitten hän perusti yhdistyksen, jotta voi olla samanmielisten kanssa

Kuva: Kai Skyttä

Hurahtaminen käy helposti. Se tapahtuu silloin, kun kasvaa johonkin asiaan niin kiinni, ettei osaa olla enää ilman.

Lappeenrantalaisen Paula Heino-Linnahalmeen elämässä ovat vaihtuneet monet asiat, mutta kaksi on pysynyt: koti ja huonekasvit.

Hurahtamisen huomaa siitä, että Heino-Linnahalmeen koti pullistelee kaikkea vihreää. Kaikkiaan hänen kotoaan löytyy 107 eri huonekasvia.

— Keväällä vein ulos aurinkoon 76 kasvia. Määrä on vain kasvanut kesän mittaan, ja on nyt ennätyslukemissa, Heino-Linnahalme kertoo.

Kuva: Kai Skyttä

Kasveja on joka puolella: keittiössä niitä on asetettu amppeliksi lävikköön ja vanhoihin kattiloihin, olohuoneessa kasvit kiertävät ikkunalautoja ja seiniä. Vanha, vuotava akvaario on täytetty orkideoilla.

Kummitäti innosti

Heino-Linnahalme innostui kasveista jo lapsena kummitädin esimerkin innostamana.

— Pienenä yritin kasvattaa pajuja sisällä. Se ei oikein onnistunut.

Kuva: Kai Skyttä

Todenteolla huonekasvihulluus ryöstäytyi käsistä Imatralla, kun vasta 18 vuotta täyttänyt Heino-Linnahalme aloitti työt paikallisessa kukkakaupassa.

— Lähes puolet palkasta kului kasvien ostamiseen.

Persoonalliset kasvit

Kasveissa parasta Heino-Linnahalmeelle on se, että ne ovat niin persoonallisen näköisiä.

— Kasvit ovat kuin pieniä veistoksia. Laitan niitä esille kaikkiin muihin astioihin paitsi perinteisiin kukkaruukkuihin.

Persoonallisia kasveja ovat esimerkiksi mehikissus, joka näyttää ”hölmöltä pötköltä” ja pullukka, joka varastoi turpean vartensa tyveen vettä.

— Se näyttää hieman perunalta, jolla on hanhen jalkaa muistuttava lehti päässä.

Kaikkein rakkain kasvi on kuitenkin vanhapoika eli rapsipallokaktus. Se on ollut Heino-Linnahalmeella jo parinkymmenen vuoden ajan.

— Sain sen kummitädiltäni. Se on yli 50 vuotta vanha, hän kertoo.

Uusi yhdistys

Huonekasvihurahtanut tarvitsee samanmielistä seuraa. Heino-Linnahalme on vastikään perustetun Huonekasviseuran puheenjohtaja. Yhdistys kerää yhteen samanmieliset harrastajat ympäri Suomea. Toistaiseksi jäseniä on vasta 30, mutta Heino-Linnahalme odottaa väkimäärän kasvavan jatkossa.

Kasvotusten jäsenet näkivät toisensa ensimmäistä kertaa kesällä Helsingissä pidetyssä tapaamisessa. Ongelmia tuotti yhteisen kielen löytyminen. Heino-Linnahalme kutsuu kasveja tuttavallisesti horsmiksi tai ulpukoiksi, kun taas jotkut muut kasveiksi tai tyypeiksi.

Kuva: Kai Skyttä

— Ihan aluksi piti ymmärtää, että ne ovat yleisnimiä kasveille. Vasta sitten pääsimme puheissa samalle sivulle eri puolilta Suomea tulevien ihmisten kanssa.

Tuhmapoika eli seksipalmu

Heino-Linnahalme suunnittelee järjestävänsä Lappeenrannassa syksyllä huonekasvien hoitoa poropeukaloille -kurssin. Paraikaa Huonekasviseura esittelee kasveja ja toimintaansa Lappeenrannan pääkirjastossa olevassa näyttelyssä. Sinne Heino-Linnahalme on kuljettanut oman kokoelmansa helmet, kaikkein kiinnostavimmat kasviyksilöt.

Ne Heino-Linnahalme on järjestänyt neljään eri kategoriaan. Niitä ovat muun muassa Rujoa kauneutta sekä Pojat pojat -nimiset kasvikokoelmat.

— Monet kasvien lempinimet ovat jotenkin kyseenalaisia ja naisia aliarvioivia. Siksi halusin koota yhden ryhmän, joka esittelee myös miesten nimiä. Sen verran feministiä minussa on.

Kokoelmasta löytyy esimerkiksi tuhmapoika eli nukkatyräkki. Se tunnetaan myös kirjavilla lempinimillään, joita ovat muun muassa paha poika, seksipalmu, Auervaaran palmu ja merimiehen syrjähyppy. Lempinimet juontavat juurensa nukkatyräkin siemenistä.

— Kun kasvi on kukkinut, siihen muodostuvat hedelmät aukeavat äkisti ja kasvin siemenet lennähtävät usean metrin päähän, Heino-Linnahalme kertoo.