Hautausalan näyttelyssä Rauhassa alan trendit tuotiin kaikkien nähtäville: ”Olen jo suunnitellut omat hautajaiseni”

Kuva: Minna Mänttäri

Imatralaiset Pauliina Tuhkanen ja Tanja Simmelvuo katselevat arkkuja ja muistokirjoituslaattoja ihastellen Rauhan Areenassa.

— Nuo olivat aivan ihania, haluan tuollaisen sitten, Simmelvuo osoittaa laattoja.

Ystävykset ja työkaverukset olivat lähteneet hautausalan näyttelyyn silkasta mielenkiinnosta, vaikka työpaikalla asiasta olikin jo naljailtu.

— Alan trendit ja uutuudet kiinnostavat. Nykyihmiset ovat niin vieraantuneita kuolemasta. Kuolemasta pitäisi puhua avoimemmin kuolemana. Itse olen jo suunnitellut omat hautajaiseni, ja haluan polttohautauksen, Simmelvuo sanoi.

Tuhkasella kuolema on ollut läsnä aivan lähiaikoina.

— Muistisairas mummoni kuoli vähän aikaa sitten, ja olin pukemassa häntä hautajaisiin.

Läheisten näkeminen kuolleena ei ole koskaan helppo tilanne, mutta monille se antaa lopullisen rauhan.

— Jotkut eivät halua nähdä vainajia, koska siitä jää jotenkin huono loppuvaikutelma ja fiilis. En kuitenkaan ymmärrä, mihin se kaikki hyvä muka siinä sitten häviäisi. Ennen vanhaanhan vainajat olivat saunan lauteilla esillä, Tuhkanen totesi.

Ihmiset halutaan edelleen kohdata

Suomen hautaustoimistojen liiton 75-vuotisjuhlakokouksen yhteydessä Rauhan kylpylässä järjestetty näyttely ja tuote-esittely keräsi yhteen alan ammattilaiset kertomaan hautausalan uusista tuulista. Oululaisyritys Iggo Software on luonut hautaustoimistojen avuksi toiminnanohjausjärjestelmän, joka helpottaa arkea, mutta ei poista ihmiskohtaamisia.

— Ala perustuu paljon ihmisten kohtaamiseen, ja se tilanne on tärkeä. Sähköisellä ohjelmalla voidaan helpottaa asioita. Systeemiin syötetään kaikki vainajan tiedot ja hautajaissuunnitelmat kukkalähetyksistä lehti-ilmoituksiin, Jorma Alatorvinen Iggolta avasi.

Personointi megatrendi

Punkalaitumella päämajaansa pitävä SHT-Tukku on maan johtavia arkku- ja uurnavalmistajia. Toimitusjohtaja Pekka Kivimaa korosti personoitujen arkkujen ja uurnien olevan nyt pop.

— Se on megatrendi tällä hetkellä. Tämä on ala, jolla ei ole tuotemerkkejä, ja ihmiset lähettävät meille päivittäin yksilöllisiä toiveita. Viime vuodesta lähtien meillä on ollut yhteistyötä myös Finlaysonin kanssa, Kivimaa kertoi osoittaen seinällä olevia kangaskuvioituja arkkuja.

Ekologisuus ja omien hautajaisten suunnitteleminen nousivat myös Kivimaan puheessa esiin.

— Suomessa on länsimaailman ympäristöystävällisimmät arkut, sillä täällä hoidetaan kaikki erittäin puhtaasti. Hautajaisia suunnitellaan enemmän kuin ennen, koska mahdollisuudet ovat parantuneet ja siitä myös puhutaan enemmän.