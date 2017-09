Aleksi Ikonen nosti PEPOn arvokkaaseen vierasvoittoon ja Kakkosen A-lohkon kärkeen

Kuva: Inka Nordlund

PEPO Lappeenranta vahvistaa asemaansa jalkapallon miesten Kakkosen A-lohkon kärkikahinoissa. Lauantaina PEPO haki vierasvoiton Pallokerho Keski-Uusimaasta lukemin 2—1 (1—1).

PKKU meni ottelussa johtoon, mutta Aleksi Ikonen nosti PEPOn tasoihin nelisen minuuttia ennen taukoa.

PEPO sai ottelulle miellyttävän lopun, kun joukkueensa tavoin vahvaa kautta pelaava Ikonen niittasi lappeenrantalaisten voittomaalin 89. peliminuutilla.

Päävalmentaja Mika Heino totesi PKKU:n pelanneen juuri niin hyvää jalkapalloa kuin lappeenrantalaiset osasivat etukäteen pelätä.

— Hieno nousu pojilta voittoon ja tärkeisiin kolmeen pisteeseen. Ekalla puoliajalla olimme vähän flegmaattisia, taas kerran. Saimme kyllä luotua paikkoja, mutta toisella puoliajalla paransimme peliämme.

Heino näki ottelun voittoisan loppuhuipentuman merkiksi ryhmänsä pidemmän aikavälin kehityksestä.

— Viime vuonna alkukaudesta hävisimme paljon otteluita yhdellä maalilla. Olemme kasvaneet joukkueena siihen, että pystymme kääntämään tällaiset ottelut voitoiksi.

PEPOlta oli sivussa kolme avauskokoonpanon vakiopelaajaa: Hermes Palomino pelikiellon ja Jerry Särkkä sekä Tomi Karttunen loukkaantumisten vuoksi.

— Meillä on ollut tärkeitä pelaajia silloin tällöin poissa, mutta aina sieltä on noussut uusia ratkaisijoita. Pelaajat ovat ottaneet vastuun tarvittaessa kantaakseen. Se on yksi voimavaroistamme tällä hetkellä.

Voitto nosti PEPOn ainakin hetkellisesti jälleen A-lohkon ykköseksi ohi kotkalaisen FC KTP:n, joka pelaa kierroksen ottelunsa sunnuntaina joutsenolaisen Kultsu FC:n vieraana.

Kultsulle sunnuntain ottelu on myös tärkeä, sillä joukkue on ensimmäinen putoamisviivan yläpuolella. Kultsu on kovassa syysvireessä, sillä neljästä viime ottelustaan se on voittanut kolme ja pelannut yhden tasan.

Kultsun ja KTP:n ottelu alkaa Joutsenon keskuskentällä sunnuntaina kello 17.