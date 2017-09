Kuva: Anne Vihavainen

Perinteisesti lokakuun toiselle viikonlopulle sijoittuneet Ruokolahti-markkinat järjestetään tänä vuonna lauantaina 16. syyskuuta.

— Tapahtuma järjestetään syyskuun puolella, sillä säät ovat suotuisammat, mitä ne olisivat lokakuussa, kertoo seuran sihteeri Jouko Siitonen.

Tapahtumapaikkana on Eukkoaukio ja osa Rasilan alueen liiketiloista.

Kotiseutumuseo on avoinna markkinoiden ajan kello 10 — 14. Samoin kirjasto, jossa on esillä seuran 70-vuotisnäyttely.

Ruispuuro valmistetaan viime vuoden sadosta

Markkinoilla on tarjolla monenlaisia herkkuja. Ruokolahti-seura myy ruispuuroa Eukkoaukiolla soppatykistä, Kulma-kahvila on avoinna ja Alppimajassa on pizzauuni kuumana. Eukkoaukiolla on myynnissä muun muassa makkaraa ja seurakunnan diakonia- ja lähetystyö pitää kahvilaa Kompassissa.

Perinteinen ruispuuro valmistetaan viime vuoden sadosta, koska tämän vuoden satokausi on myöhässä, eikä rukiinleikkuutalkoita ole järjestetty.

Runsaasti kulttuuritarjontaa

Yhteensä markkinoille osallistuu yli 40 ruokolahtelaista eri alan toimijaa. Lisäksi luvassa on runsaasti kulttuuritarjontaa.

Ruokolahden mieslaulajat esiintyvät makkaran paiston lomassa, ja F.O. Virtasen perinneyhdistys on mukana myymässä Ruokolahti — kuoromahti -äänitettä.

Kello 11 alkaen esiintyy Ruokolahden pelimannit. Päivän huippukohta on kello 12, jolloin julkistetaan uusi Ruokolahden Eukko.

Kulttuuritarjontaan kuuluu on myös Ruokolahti-seuran julkaisema uusi kirja, jota seuran edustajat myyvät markkinoilla.

Sunnuntaina juhlitaan Ruokolahti-seuraa

Sunnuntaina 17. syyskuuta järjestetään Ruokolahti-seuran 70-vuotisjuhla yhdessä seurakunnan kanssa. Juhla alkaa kello 10 messulla Ruokolahden kirkossa, minkä jälkeen on kirkkokahvit.

Kotiseutujuhla Rakkaudesta kotiseutuun alkaa kahvituksen jälkeen noin kello 12.15. Juhlapuhujana on Etelä-Karjalan maakuntayhdistyksen puheenjohtaja tohtori Antti Vanhanen. Juhlassa esiintyy Ruokolahden Vaskikvintetti.

Ruokolahti-markkinat 16. syyskuuta kello 10—14. Kotiseutujuhla 17. syyskuuta.