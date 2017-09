Kommentti: Toivottavasti Suomi kohtelee Jari Sillanpäätä vuonna 2017 paremmin kuin Olavi Virtaa vuonna 1959

Toivottavasti historia ei toista itseään. Toissa päivänä Iltalehti ennätti ensimmäisenä uutisoimaan, että Jari Sillanpää olisi kärynnyt ratista. Poliisi on vahvistanut, että Helsingissä on pysäytetty autoilija, jonka näytteestä on löydetty amfetamiinia.

Sosiaalinen media on täynnä Sillanpäästä tehtyä ivaa. Näinhän Suomessa on käynyt ennenkin. Mikään ei tätä kansaa enemmän tyydytä kuin se, että ylös nostettu pudotetaan. Sillanpäällä luututaan nyt ojanpohjia.

Jari Sillanpäätä on useasti verrattu Olavi Virran legendaan. Hän on kieltämättä nyky-Suomen valovoimaisin iskelmätähti — aivan kuten Virta aikanaan.

1950-luvun lopulla alkoholisoitunut laulaja oli jo vaivihkaa potkittu pois levy-yhtiöstä, mutta varsinainen mediapommi räjähti keväällä 1959, kun Olavi Virran yhtyeessä soittanut hanuristi toimitettiin Ilomantsissa putkaan keikalta. Nimismiehen mukaan yhtye oli esiintynyt kännissä.

Tämän jälkeen mediassa alkoi vyörytys, josta Virta ei koskaan toipunut. Hän ajautui taloudelliseen ahdinkoon, ja perhe hajosi. Myöhemmin hän kertoi harkinneensa itsemurhaa, kun median ajojahti oli kiivaimmillaan vuosina 1959—1960.

Päihtyneenä jaminen on rikos. Huumausaineiden käyttö on rikos. Homoudestaan avoimesti kertonut Sillanpää on aina ollut rohkea ja avoin artisti. Toivottavasti Suomi kohtelee häntä paremmin vuonna 2017 kuin se kohteli Olavi Virtaa vuonna 1959.



Kirjoittaja on kulttuuri- ja menotoimituksen esimies.