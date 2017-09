Jyrki Saarela palaa PEPOon — naisten valmentajana hänen tehtävänsä on rakentaa nousijajoukkue

Kuva: MIKA STRANDÉN

PEPOn naisten ensi kauden valmentaja on Jyrki Saarela. Hänen sopimuksensa on mallia 2+1 vuotta.

Saarela nosti vuonna 2015 PEPO:n miesten edustusjoukkueen kakkoseen. Nyt sama tavoite on asetettu naisille ensi kaudeksi.

Nykyinen päävalmentaja Vesa Stenroos lopettaa tämän kauden päättyessä.

Vahvistusta naisten joukkueeseen odotetaan erityisesti PEPOn, IPS:n, LaPan, StU:n ja LAUTP:n pelaajista kootusta C15-yhteisjoukkueesta Karjalan tyttöfutiksesta.

Saarela valmensi FC Hongan naisten liigajoukkuetta 2002—2003.

Saarelan rooliin kuuluu myös tyttöjuniorien valmentajien mentorointi ja tyttöjen akatemiatoiminnan vetäminen. PEPO aloittaa tyttöjen akatemiatoiminnan talven aikana. Tavoitteena on nostaa tyttöjen jalkapallo samalle tasolle kuin pojat on onnistuttu kehittämään.

PEPOn naisten tämän kauden viimeinen sarjaottelu kolmosessa on lauantaina Savonlinnassa STPS:ää vastaan. PEPO on sarjassa tällä hetkellä toisena. Voiton ja nousukarsintapaikan on varmistanut jo FC Loviisa.