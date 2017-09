Juustoa ja marjoja leivonnaisiin Starboxin resepteissä: aura-päärynäpiirakka, juustotorttu ja puurorieskat pihlajanmarjoista

Kuva: Starbox

Starboxin kotileipurit ovat loihtineet piirakoita ja rieskoja, joissa maistuvat juusto, marjat ja hedelmät.

Jannen keittiössä -blogin Janne Kujala on yhdistänyt piirakkaan suolaisen aurajuuston ja makean päärynän toisiaan täydentämään. Kommenteissa auraa ja päärynää luonnehditaan täydelliseksi yhdistelmäksi.

Juustoa on myös Willa Sarkon Jamiela Ruotsalaisen reseptissä. Juustotorttu on 1980-luvun hitti, josta nyt on tarjolla gluteeniton versio. Torttu käy paitsi kahvin kanssa, myös lounaaksi salaatin kera.

Tiipii-blogin Emmi-Riika halusi käyttää ruokaan pihapuunsa pihlajanmarjoja. Aineksia oli jääkaapissa niin vähän, että hän päätyi tekemään puurorieskoja, joissa kananmunan korvasi jugurtti. Lopputulos oli kirpeä ja pehmeä.

