ES gallup: Kolme neljästä kannatti Marian aukion rauhoittamista liikenteeltä

Kuva: Mika Strandén

Marian aukio Lappeenrannan keskustassa kuoriutuu esiin lopullisesti, kun rakennusliike Evälahti poistaa tellinkinsä ja aitansa Oleksin ja Valtakadun kulmauksesta.

Kysyimme neljältä kadunkulkijalta, pitäisikö Marian aukio sen jälkeen avata ajoneuvoliikenteelle vai rauhoittaa liikenteeltä? Kaksi vastaajaa oli suoraan rauhoittamisen kannalla, yksi kannatti liikenteen jatkumista ja kolmas muutti mielipidettään asiaa hetken pohdittuaan.

Kuva: Mika Strandén

Virpi Laukkanen

Lappeenranta

— Rauhoittaa. Vanhana cityaikanahan tästä kierrettiin rundia, mutta välissä on 30 vuotta. Nyt on tullut katukahviloita, joissa käyn paljon. Kiva, että kaupungissa on rauhoitettujakin paikkoja. Kuitenkin kätevästi pääsee eri suuntiin. Tykkään tuosta pankin talostakin.

Kuva: Mika Strandén

Veera Laukkanen

Lappeenranta

— Avata. Ennenkin tästä sai ajaa. Olin mopoikäinen, kun katu suljettiin ja silloin ärsytti, kun piti ruveta kiertämään. Toisaalta nyt kun ajattelen, ehkä silti parempi, ettei tässä olisi liikennettä. Tämä on ainoa iso aukio Lappeenrannan keskustassa.

Kuva: Mika Strandén

Ilkka Massala

Lappeenranta

— Ei tarvitse avata, kun katua ei koskaan ole päätetty sulkeakaan. Alue on vain vuokrattu työmaalle. Kadun on oltava avoin liikenteelle, sillä seuraava samansuuntainen katu maan pinnalla on vasta Ratakatu. Miksi tehdään katu, jos se sitten päätetään sulkea?

Kuva: Mika Strandén

Arvo Karlin

Lappeenranta

— Ei tästä välttämättä pitäisi saada ajaa. Tämä on kiva paikka oleskella ja puiston jatke. En näe tarvetta, että autojen pitäisi välttämättä saada ajaa tästä, ne pääsevät kyllä kiertämään. Jos kaupunki haluaa panostaa aukioon, tästä voi saada tosi hienon.