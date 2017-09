Ulkokuntosaleja halutaan lisää, puiset kuntoilutelineet jäävät historian kirjoihin: ”Ne alkavat olla tiensä päässä”

Kuva: Mika Strandén

Lappeenrannan kuntopolkujen ja lenkkireittien varsilta tutut puiset urheilutelineet ovat pian historiaa. Vanhoja ja huonokuntoisia telineitä on jo ryhdytty purkamaan. Niiden tilalle halutaan toiminnallisesti parempia kuntoilupaikkoja. Ikää vanhoilla telineillä on jo ainakin 15 vuotta, ellei enemmänkin.

— Niitä on vähän kunnosteltu vuosien saatossa, mutta nyt ne alkavat olla tiensä päässä, kaupungin kunnossapitotyönjohtaja Esa Leppänen sanoo.

Kuntoilupisteitä rakennettiin Leppäsen mukaan aikanaan osana kaupungin työllistämisprojektia, ja kustannukset olivat matalat. Nyt kaupunkilaisille halutaan tarjota parempia ja uudenaikaisia laitteita.

Kävijöitä aamusta iltaan

Yksi uusi kuntoilupaikka sijaitsee Kimpisen piha-alueella. Sinne on päässyt kuluneen kesän ajan maksutta kuka tahansa mihin kellonaikaan tahansa treenaamaan. Uusi ulkokuntosali on otettu lämmöllä vastaan.

— Kokemukset ovat olleet todella hyviä, ja paikka on ollut todella suosittu. Kävijöitä on ollut aamusta iltaan. Näyttää siltä, että se on juuri sellainen, mitä on kaivattu ja kaivataan muuallekin, liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman toteaa.

Kimpisen lisäksi ulkokuntosaleja on myös Myllysaaressa ja Kesämäenrinteen koulun yhteydessä. Niitä halutaan tehdä jatkossa lisää myös muihin kaupungin pääurheilukeskuksiin.

— Tarkoitus on saada rahoitus myös Joutsenon, Sammonlahden ja Lauritsalan urheilukeskuksiin esimerkiksi niin, että yksi kohde tehtäisiin per vuosi. Paljon riippuu siitä, paljonko meille yleisesti ottaen on tulossa liikuntapaikkarakentamiseen vuosittain rahaa.

Myös talvella pääsee treenaamaan

Imatralla vastaavanlaisia ulkokuntosaleja löytää Ukonniemestä ja urheilutalolta. Liikuntapalveluiden päällikkö Teijo Kytösalmi on tyytyväinen kaupungin tarjoamiin mahdollisuuksiin.

— Palaute on ollut positiivista. Koululaiset sekä vanhus- ja eläkejärjestöt voivat esimerkiksi käyttää paikkoja, ja Vuoksen lenkkihän on sellainen, että siinä voi matkalla käydä ottamassa vähän papua hauikseen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt liikuntapaikkarakentamiseen avustuksia, joiden myötä ainakin Luumäelle ja Parikkalaan on tarkoitus myös rakentaa lähiliikuntapaikkoja ulkokuntoiluun.

Ulkokuntosalit kehittävät myös talviliikuntamahdollisuuksia. Myllysaareen on päässyt talvella, ja sama mahdollisuus on tulossa Kimpiseenkin. Kimpisen valaistusta ollaan uusimassa, ja hämärä- ja liiketunnistimien myötä uusien ledivalojen loisteessa hikoilemaan voi mennä pimeälläkin.