Kuva: Evira / Tiina Nokireki

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira aloittaa raivotaudin syöttirokotteiden lentolevityksen kaakkoisrajalle perjantaina 15. syyskuuta.

Rokotteet levitetään kaakkoisrajalle kahdelle vyöhykkeelle. Toinen niistä kulkee Ilomantsista Virolahdelle noin 40 kilometrin levyisenä. Toinen kulkee etelärannikkoa pitkin itärajalta Pyhtäälle noin 20 kilometrin levyisenä.

Lentolevityksen kokonaispinta-ala on noin 10 000 neliökilometriä.

Syöttirokotteita levitellään yhteensä noin 180 000 kappaletta. Niitä levitetään noin viiden viikon aikana päivittäin, kello 7 ja 21 välillä.

Syötit pudotetaan lentokoneesta 60 — 70 metrin välein, mutta ei pihoille, asutuskeskuksiin eikä vesistöihin.

Maastossa löydettyihin syöttirokotteisiin ei saa koskea. Muutoin pienpedot voivat jättää ne syömättä, niihin tarttuneen ihmisen hajun takia.

— Jos syötti on pudonnut asutuksen lähelle, sen voi siirtää suojakäsineitä käyttäen metsän reunaan tai muuhun suojaisaan paikkaan. Jos syöttejä löytyy runsaasti hyvin pieneltä alueelta tai asuintalojen pihapiiristä, asiasta on hyvä ilmoittaa Eviraan, ohjeistaa Tiina Nokireki, Eviran erikoistutkija.

Syöttirokotteet ovat ruskeita, voimakkaasti kalauutteelta haisevia paloja. Ne ovat noin 30 gramman painoisia.

Palojen sisällä on foliokapseli. Sen sisällä on nesteenä olevaa rokotetta, eli heikennettyjä raivotautiviruksia.

Koirat kannattaa pitää rokotteista erossa. Niiden syöminen on aiheuttanut joillekin koirille oksentelua ja huonovointisuutta.



Jos rokotetta pääsee suun, nenän tai silmien limakalvoille, niitä tulee huuhdella runsaalla vedellä vartin ajan. Avohaavoihin tai rikkinäiselle iholle päässyt rokote pitää pestä runsaalla vedellä ja saippualla vartttitunnin ajan, sekä puhdistaa ne 70 prosenttisella alkoholilla. Tämän jälkeen tulee ottaa yhteyttä terveyskeskukseen.