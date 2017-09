Kotkalaisnaisen kasvihuoneessa kypsyi jättitomaatti — 650-grammainen ”häränsydän” päätyi pitsan raaka-aineeksi

Kuva: Marko Pesonen

Kotkalainen Eeva-Maija Hynynen ei tarvinnut pizzaansa kuin yhden tomaatin — sen verran painoa oli Hynysen kasvihuoneessa kypsyneellä häränsydän-lajikkeen tomaatilla.

— Painoa tällä jättiläisellä oli 650 grammaa ja halkaisija oli 40 senttimetriä, kertoo Hynysen poika Marko Pesonen, joka lähetti tomaatin kuvan toimitukseen äitinsä puolesta.

Puutarhasivustot kertovat, että häränsydän on kasvihuoneviljelyyn tarkoitettu perinteinen italialainen runkotomaatti. Siinä on isohkot, sydäntä muistuttavat tumman verenpunaiset hedelmät. Häränsydämen hedelmäliha on kiinteää ja sopii siksi hyvin salaatteihin ja voileivän päälle siivuiksi.

Hynynen ei kuitenkaan siivuttanut tomaattiaan voileivän päälle, vaan käytti sen pizzaa valmistaessaan.

— Siinä oli kukkakaalipohja. Enpä ollut sellaistakaan ennen maistanut, sanoo Pesonen.