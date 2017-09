Kuva: Tenho Tiilikainen

Imatralainen fitness-urheilija Janina Kokko, 20, tuntee olevansa elämänsä kunnossa. Niin hänen pitääkin olla, sillä reilun parin viikon kuluttua Helsingissä karsitaan osanottajia Lahdessa lokakuun puolivälissä kisattaviin fitnessin SM-kisoihin.

Lahdessa hän kilpailee joka tapauksessa juniorisarjassa (alle 23 vuotta), josta hänellä on SM-pronssi edellisistä kisoistaan keväältä 2016.

— Helsingistä lähden hakemaan finaalipaikkaa aikuisten kisoihin, jotta pääsen Lahdessa loistamaan ja ennen kaikkea nauttimaan, kovan työn tuloksista. Ja sitten, jos hyvin käy tulee paikka Romanian MM-kisoihin marraskuussa, Kokko sanoo.

Kokko kilpailee body fitnessissä. Syksyn kilpailujen jälkeen edessä on yli kahden vuoden kilpailutauko.

Kuva: Tenho Tiilikainen

— Elimistön pitää saada levätä. Kilpailen seuraavan kerran 2020, jolloin on viimeinen vuosi junioreissa, Kokko sanoo.

Rankkalaji myös pääkopalle

Janina Kokko aloitti fitnessin kolmisen vuotta sitten. Sitä ennen hän oli ehtinyt aloittaa kuntosaliharjoittelun, joka osin liittyi hänen aikaisempaan yleisurheilutaustaansa.

Kokko sanoo olevansa onnekas, kun pätevä valmentaja löytyi tuttavapiiristä. Kokko sanoo myös tutkineensa fitnessiä ja sen vaatimuksia ennen lajin aloittamista, silti jotkut asiat yllättivät.

— Kehossa tapahtuvat fyysiset muutokset olivat tiedossa, samoin itsekurin vaade. En kuitenkaan osannut ajatella ajankäytön vaateita näin suuriksi. Tämä on rankka laji myös pääkopalle. Totta kai tämä on myös laji, jossa syömishäiriön kehittyminen on vaarana. Toisaalta tämä voi olla myös laji, jonka avulla voi päästä irti syömishäiriöstä, Kokko sanoo.

Kuva: Janina Kokko

Salilta haetaan selfiet ja belfiet

Kuntosaliharjoittelu ja eräänlainen joka naisen fitness on kasvavassa suosiossa nuorten tyttöjen keskuudessa.

— Salilla näkee yhä nuorempia ja nuorempia tyttöjä, jotka tekevät laitteilla netistä katsottuja liikkeitä ilman ohjausta. Saatan olla päältäpäin sen näköinen, että saattaisin tietää jotakin harjoittelusta, mutta eivät ne uskalla tulla minulta kysymään mitään, eikä niiltä äijänköriläiltäkään, vaikka varmasti neuvoisimme.

Internetissä raivoaa fitness-buumi, varsinkin bikini fitnessiin osalta.

— Monen kohdalla se vain sitä, että käydään pikkuisen salilla ja treenataan peppua suuremmaksi. Sitten otetaan sopiva-asentoinen selfie ja pannaan se instaan jakoon, Kokko suomii.

Touhu on hänen mielestään aika pinnallista, liikutaan massan mukana.

Kuva: Tenho Tiilikainen

— Jaetaan vaan niitä hyviä juttuja. Ei laiteta mitään negatiivista, ei kuvia kun kontataan salitreenin jälkeen kohti pukuhuonetta.

Kritiikkiin on varauduttava

Toki Janina Kokko on itsekin mukana Istagramissa ja Facebookissa sekä Snapchatissa. Instassa hänellä 1 740 seuraajaa, Facebookin urheilijaprofiilissa kavereita on vajaa 500.

— Ennen kisoja pidän vähän some-hiljaisuutta. Ei sitä kannata kilpailijoille näyttää missä kunnossa on. Lataan Instragramiin sellaisia kuvia, joista itse tykkään. Ei pelkästään salikuvia, vaan kaikkea muutakin.

Netissä itsensä paljastava saa varautua myös palautteeseen, joskus epämiellyttävään.

— Itse olen saanut voittopuolisesti positiivista palautetta, mutta kyllähän siinä pitää olla järki mukana mitä nettiin itsestään laittaa.