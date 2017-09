Ison-Kristiinan meksikolais- ja hampurilaisravintola avaavat ovensa ensi tiistaina

Kuva: Mika Strandén

Tiistaista 19.9. lähtien Lapppeenrannan keskustassa on jälleen hampurilaisravintola. Kauppakeskus Ison-Kristiinan Herburger sekä meksikolainen fast casual -ravintola Obra avaavat ovensa tuolloin kello 10.

Lappeenrannassa on viisiki hampurilaisravintolaa, mutta mikään niistä ei sijaitse keskustassa. Hesburgereista yksi on Leirin Prismassa, toinen Myllykeskuksessa Harapaisissa ja kolmas ABC-Viipurinportissa. McDonalds on lähinnä keskustaa, Ratakadulla Alakylässä, ja Burger King sijaitsee Simolantiellä Kesämäessä.

— Olemme jo pitkään kartoittaneet sopivaa liiketilaa Lappeenrannan keskustasta. Nyt franchise-kumppanimme Eekoo avaa Hesburgerin kaupungin sydämeen, kertoo Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti.

Myös Obra on Eekoon ravintola. Sen ruokalistalla on tarjolla tacoja, tortilloja, burgereita ja salaatteja

Etelä-Karjalan Osuuskaupan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Aleksi Vuorinne kertoo, että obra on espanjaa ja tarkoittaa taideteosta. Ravintolan interiööri on meksikolaisen värikäs, ja siinä on mukana ripaus skandinaavisuutta. Molempien ravintoloiden sisustuksen on suunnitellut Joonas Korhonen Nurkanvaltaajat Oy:stä.

— Hese ja Obra työllistävät 18 henkilöä, kertoo Ison-Kristiinan uusien ravintoloiden ravintolapäällikkö Moona Mikkola.

Korjattu Lappeenrannan hampurilaisravintoloiden määrä klo 16:07.