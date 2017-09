Imatran kaupunki: Mansikkalan koulua ei toteuteta yhteistyössä Stora Enson kanssa

Kuva: ANU PAKARINEN

Imatran kaupunki luopuu suunnitelmasta toteuttaa Mansikkalan tuleva koulukeskus yhteistyössä Stora Enson kanssa.

Kaupunki tiedottaa, että suunnittelua ei sidota Stora Enson ekokoulu-konseptiin. Aikataulu osoittautui liian haasteelliseksi.

Kaupungin mukaan se ja Stora Enso ovat tulleet yhteisymmärryksessä siihen tulokseen, että ekokoulu-konseptin hyödyntäminen tässä vaiheessa ei ole kaupungin elinkaarihankkeen tavoitteiden mukainen. Kaupunki aikoo edelleen toteuttaa rakennuksen elinkaarimallilla.

— Totesimme, että toteutusvaihtoehtoja on parempi katsoa laajemmin kuin että oltaisiin sidottu yhteen toimijaan. Ekokoulu oli hyvä sparrausvaihe. Jatkossa se on yksi vaihtoehto muiden joukossa. On rakennusliikkeiden harkinnassa, hyödyntävätkö ne sitä konseptia, toteaa kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs.

Kaupungin mukaan ekokoulun suunnitteluun Stora Enson kanssa käytetty aika ei ole mennyt hukkaan.

— Saamme kaiken suunnittelumateriaalin käyttöömme koulun jatkotyöstämistä varten, toteaa kaupungin verkkosivuilla Imatran hallintojohtaja Kaisa Heino.

Kaupunginhallitus linjaa suunnittelun kriteereitä kokouksessaan maanantaina 18. syyskuuta.

Juttua päivitetty to 14.9. klo 16.08, lisätty kaupunkikehitysjohtajan kommentti.