Imatran Voima nappasi jo toisen salibandyn liigapelurin riveihinsä, ensin Tapio Kinnusen ja nyt Simo Kettusen

Kuva: Tenho Tiilikainen

Salibandyn miesten kakkosdivarissa pelaava Imatran Voima kokoaa vahvaa joukkuetta alkavaan sarjaan. Voima on ennen kauden alkamista saanut jo kaksi liigatason vahvistusta riveihinsä.

Keväällä uutisoitiin Tapio Kinnusen siirtymisestä ja nyt myös Ruokolahden Rajun kasvatti Simo Kettunen siirtyy Voimaan. Kettunen pelasi edellisellä kaudella ykkösdivaria Lappeenrannan NST:ssä.

Kettunen tuo joukkueeseen runsaasti kokemusta, sillä hän on pelannut Salibandyliigassa 41 ottelua TPS:n ja Indiansin riveissä. Divarista hänellä on kokemusta 54 ottelun edestä Rajun ja NST:n joukkueissa. Kettunen on edustanut urallaan myös Voimaa pari kautta takaperin.

Soikkeli kehuu asennetta

Voiman edustusjoukkueen päävalmentaja Toni Soikkeli kehuu ennen kaikkea Kettusen asenteellista esimerkkiä.

— Simo Kettusen myötä saamme joukkueelle varmasti ison esimerkin kovasta taistelusta. Simo ei jätä tilanteita kesken. Vastustajat tulevat varmasti käymään todella kuumana Simon pelityylistä, mutta yleisö kyllä tykkää. Simo on myös loistava esimerkki meidän nuorille pelaajille, Soikkeli sanoo.

Kettunen on täpinöissään

Kettunen itse on innoissaan siirrosta Voimaan.

— Päätös omasta pelaamisesta venyi aika pitkälle, mutta kovalla mielenkiinnolla hyppään joukkueen mukaan. Tuttu valmennus auttoi päätöksessä siirtyä Voimaan ja tottakai hyvän ystäväni Tapio Kinnusen liittyminen joukkueeseen vaikutti paljon omaankin ratkaisuun.

Kettuselta riittää kiitosta myös parantuneille olosuhteille ja nälkäisen nuorelle joukkueelle.

— Joukkueessa on paljon minulle uusia pelaajia. Vauhdikkaita ja taitavia kavereita tuntui treeneissä olevan monia. Uskon, että nälkää tällä joukkueella riittää haastaa mikä joukkue tahansa tässä sarjassa. Kaikenkaikkiaan on kiva palata Imatralle pelaamaan, kun puitteetkin on parantunut entisestään, Kettunen sanoo.