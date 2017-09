Kuva: Hannu Ojala

Vitali Chugreev tekee vuoromestarina töitä IP:n kopiopaperikoneella. Suomen hän opiskeli uutisia seuraamalla.

Hän ottaa vieraansa vastaan rennon ystävällisesti. Svetogorskin kombinaatin painopaperikoneen rakentajia on tullut tutustumiskäynnille PK4:lle IP:n Svetogorskin tehtaille.

Kun tehdas oli valmis ja käyttökunnossa vuonna 1982 Vitali oli vuoden ikäinen.

— Mie oon ainoa, joka puhuu täällä suomea, Vitali mainitsee.

Kävellään pituusleikkurilta märkäpäähän päin.

— Nopeus on 1 250 metriä minuutissa, ja nyt ajetaan 70-grammaista kopiopaperia, joskus myös 80-grammaista, vuoromestari tuntee asiansa.

PK4 on Svetogorskin ykköstuotteen tekijä. Kun maailmalla kopiopaperin markkinat ovat pienenneet, kysyntä Venäjällä on säilynyt hyvällä tasolla. Svetogorsk on kopiopapereiden kirkkain brändi Venäjällä, joka on Svetogorskin päämarkkina-alue.

Vitali in Svetogorskin keskustassa asuva 36-vuotias kahden lapsen isä, joka käy viikoittain rajan tällä puolella.

— Minulla on paljon ystäviä Imatralla ja Ruokolahdella.

Kun palkoista puhutaan, paperimiehen puhe ei poikkea suomalaisesta kollegasta. Ansiotaso on hyvä, mutta sitä ei muuteta rupliksi.

— Verot on 13 prosenttia.

Chugreevin nelihenkisen perheen auto on Opel Mokka ja vuosimalli 2015.

— Ajattelin vaihtaa auton ensi vuonna, Nissanin. Se maksaa 1,3 miljoonaa ruplaa.

Vitalin työpiste on paperikoneen kuivassa päässä oven takana. Käytävällä seuraavan oven takana tekee töitä hänen 57-vuotias äitinsä. Eläke tuli 55-vuotiaana, mutta äiti halusi jatkaa ammatissa. Isä on töissä märkäpäässä.

Vitali on opiskellut korkeakoulun filiaalissa Viipurissa. Hänen äitinsä on syntynyt Tihvinässä ja opiskellut Leningradissa.

— Se oli puhdasta lottoa, että hän pääsi Svetogorskiin. Yhtä hyvin paikka olisi voitu osoittaa 200 kilometrin päästä.

Suomea Vitali sanoo oppineensa radiosta ja televisiosta sekä suomalaisilta kavereiltaan.