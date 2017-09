Uudelle Kuutostielle ei ole tulossa automaattista nopeusvalvontaa – Poliisin kamerakalusto tuplaantumassa lähivuosina

Kuva: Kai Skyttä

Uusitulle Kuutostien osuudelle Lappeenrannan ja Taavetin välille ei sijoiteta automaattista nopeusvalvontaa. Asian vahvistaa liikennejärjestelmävastaava Jussi Kailasto Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskus).

— Tässä kohtaa ei ole tulossa kiinteää kameravalvontaa. Vanhoja tolppia ja kamerakapasiteettia siirrellään muihin kohteisiin, Kailasto sanoo.

— Yleisesti ottaen uusi tietyyppi on niin turvallinen. Kameratolpat oli aiemmin laitettu sinne (Kuutostielle) nimenomaan kohtiin, joissa oli haluttu erityisesti kiinnitettävän huomiota nopeuteen.

Toinen syy on se, että Kuutostiellä olleet laitteet eivät sovellu kaksikaistaisen tien valvontaan.

Kuutostien perusparannustyömaan alle jääneet neljä kameratolppaa siirretään valtatie 15:lle Kymenlaaksoon. Sen sijaan vanhan Kuutostien Jurvalan osuudella olevat tolpat jäävät toistaiseksi paikoilleen.

— Niiden parempaa sijoittelua pohditaan myöhemmin.

Kailasto kertoo, että uudistuksen jälkeen Etelä-Karjalaan jää Jurvalan kameraparin lisäksi yksi pari.Somerharjun kohdalle Luumäelle.

Uusia kameravalvontapaikkoja on suunniteltu ainakin Valtatie 13:lle Savitaipaleen ja Selkäharjun välille.

— Alustavia karttatarkasteluita on tehty ja poliisin kanssa katsottu mahdollisia sijainteja.

Kamerakalusto tuplaantumassa

Poliisin kameravalvontakalusto Suomessa on yli tuplaantumassa lähivuosina. Tällä hetkellä poliisilla on käytössä noin 130 nopeusvalvontakameraa.

Uusiin kameroihin on varattu 1,7 miljoonaa euroa vuodessa seuraavien kolmen vuoden ajan. Julkisuudessa on puhuttu 150 uudesta kamerasta.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta sanoo, että luku on tuota luokkaa.

— Se tarkentuu hinnan mukaan, kuinka paljon pystymme ostamaan. Käymme neuvottelut ja sopimukset tehdään ensi vuoden alussa.

Ihalaisen mukaan kaikkia kameroita ei saada poliisille ensi vuoden aikana.

— Se on muutaman vuoden juttu.

Uudet kamerat jaetaan eri poliisilaitoksille muun muassa kameratolppien määrän ja valvottavien kilometrien määrän mukaisesti.

— Viimeksi jako meni niin, että kysyimme laitoksilta tarpeita. Pystyimme jakamaan kaikille kamerat sen mukaisesti. En usko, että kameramäärästä tulee ongelmaa, jokainen saa niin paljon kuin tarvitsee.

Komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta ei osaa vielä arvioida, montako kameraa alueelle ollaan saamassa. Tarvetta kuitenkin on.

— En yhtään tiedä, ei ole tippunut mitään tietoa. Liikennettä on paljon ja tolppia on paljon. Kun kamerat välähtävät, se aina muistuttaa ihmisiä, että valvonta on päällä.

Viimeksi Kaakkois-Suomen poliisilaitos sai jaossa kolme uutta kameraa. Yhteensä kaakossa on kahdeksan nopeusvalvontakameraa.







Jurvalan ohittava tieosuus avattiin liikenteelle elokuussa. Katso videolta, miltä uusi tie näyttää!