Etelä-Karjalan suurimman puolueen SDP:n kannatus on valtakunnallisesti historiallisen alhaalla. Ylen kannatuskyselyn mukaan demarit ei 15,6 prosentin kannatuksellaan olisi enää edes pääoppositiopuolue, vaan vihreät ovat menneet kannatuksessa ohi. Eduskunnassa tilanne on kuitenkin on vielä demareiden eduksi 34—15.

Etelä-Karjalassa SDP keräsi viime kevään kunnallisvaaleissa äänistä 26,3 prosenttia, mikä on enemmän kuin millään muulla puolueella.

Imatralla ja Lappeenrannassa demarit ovat suurin yksittäinen valtuustoryhmä. Imatran valtuuston 43 paikasta heillä on 19 ja Lappeenrannassa 52 paikasta 13 paikkaa.

Toiminnanjohtaja: Gallupeja tulee ja menee

SDP:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Sanna Koskenranta on huolissaan siitä, ettei oppositioasema ole satanut sen laariin juuri ollenkaan. Hän kuitenkin muistuttaa, että galluppeja tulee ja menee, eivätkä ne ole lopullisia tuomioita. Tammikuussa demarit olivat kyselyjen mukaan suurin puolue.

— Tälle ajalle on tunnusomaista se, että kannatus on häilyväistä eivätkä puolueet voi tuudittautua paikoilleen, vaan niiden pitää jatkuvasti olla kertomassa linjastaan. Mutta missään nimessä demarit eivät voi olla nykyiseen tilanteeseen tyytyväisiä, Koskenranta sanoo.

SDP:n puoluevaltuuston jäsenen ja Imatran Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Niina Malmin mukaan tuskin keneltäkään on jäänyt huomaamatta, että puolueen linja on viime aikoina ollut hukassa.

— Viime puoluekokouksessa ei hyväksytty puolueohjelmaa, eikä meillä siten ole virallista linjapaperia. Paikallisesti ohjelman valmistamiseen oli kyllä valmistauduttu, mutta ilmeisesti se oli jonkun mielestä keskeneräinen.

Uudistua pitää, mutta sosiaalidemokraattisesti

Sekä Lappeenrannan että Imatran kunnallisjärjestön puheenjohtaja toivoo puolueelta uudistumista omia arvoja hukkaamatta. Lappeenrannan ja Imatran kaltaisilla paikkakunnilla vielä pärjätään, mutta Helsingissä ja suurilla yliopistopaikkakunnilla vihreät ovat ajaneet ohi.

Imatralaisen Veikko Hämäläisen mielestä puolue ei voi jämähtää 70—80-lukujen asioihin, koska maailma ympärillä muuttuu koko ajan.

— Pakostakin miettii, miten tähän tilanteeseen on tultu, että onko puolueessa ollut riittävää uudistumista, Hämäläinen pohtii.

Joutsenolaisen Risto Kakkolan mukaan vihreitten nousua on nyt toitotettu monesta suunnasta, ja moni haluaa hypätä voittajien kelkkaan.

— Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa, kun työttömyys on jatkunut pitkään, ympäristöasiat ovat SDP:ssä jääneet taka-alalle, vaikka nekin ovat aina olleet meille tärkeitä. Demarit ajoivat aikanaan ympäristöministeriön perustamista, eivätkä kaikki sitä silloin olisi halunneet, Kakkola sanoo.

Paikallisesti äänestäjien suosion säilyttää Kakkolan mukaan vastuullisella asioiden hoitamisella.

— Aina olisi helppo olla vouhottomassa ja ottamassa hyvä kaikesta, mutta päätöksistä pitää kantaa myös vastuu.

Hämäläisen mielestä demareiden pitää niin paikallisessa kuin valtakunnankin politiikassa muistaa, ettei Suomi jakautuisi kahtia, vaan hyvinvointi säilyisi.

— Niin kaikkien ihmisten kuin maakuntienkin edut pitää huomioida. Pahoinvointi ei ainakaan saa lisääntyä.