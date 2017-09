Poliisi lopetti säilöön otetun karkulaisen etsinnät — turvapaikanhakija poistui luvatta Joutsenon yksiköstä

Kuva: Kai Skyttä

Poliisi on lopettanut Joutsenon vastaanottoyksiköstä karanneen miehen etsinnät. Vanhempi konstaapeli Jouni Lötjönen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että vastaanottoyksikköön säilöön otettu mies poistui luvatta Konnunsuolta keskiviikkona iltapäivällä.

Lötjösen mukaan miestä ei etsitä enää aktiivisesti, mutta etsimistä jatketaan muun toiminnan yhteydessä.

— Meillä ei ole täyttä varmuutta siitä, mihin suuntaan hän on lähtenyt. Jos hänellä on ollut kyyti, hän voi olla missä päin tahansa, Lötjönen sanoo.

Tehtävä oli tullut noin kello 14 vastaanottokeskukseen.

Keskiviikkona karannut mies on nuorehko. Lötjönen ei osaa vielä kertoa, kuinka pitkään mies on ollut Suomessa ja milloin hänet on otettu vastaanottokeskuksen säilöön.

Yleensä säilöönottoyksikössä on turvapaikahakijoita, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja käännytyspäätöksen ja jotka voivat piileskellä, paeta tai tehdä rikoksia. Säilöön voidan ottaa myös esimerkiksi epäselvän henkilöllisyyden tai matkareitin takia.

Lötjösen mukaan karkaaminen säilöstä on harvinaista.

Joutsenon vastaanottokeskus on Maahanmuuttoviraston alainen ja toimii Konnunsuon entisen vankilan tiloissa. Siihen kuuluu suljettu 30-paikkainen säilöönoton majoitusyksikkö.

Vastaanottokeskus sijaitsee yli kymmenen kilometrin päässä Joutsenon kirkonkylästä ja 20 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta. Se on 300-paikkainen ja siellä majoittuu sekä perheitä että yksin tulleita aikuisia turvapaikanhakijoita.

Keskus on toiminut Konnunsuolla vuodesta 2012.

Ensimmäisenä keskiviikon karkaamisesta kertoi Ilta-Sanomat.